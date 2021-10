Myten om jomfruhinnen er i ferd med å sprekke. Nå er det leppenes tur.

Helle Uri Hageberg Lege i spesialisering i gynekologi og obstetrikk

Helene Uri Forfatter og språkviter

Nå nettopp

Underliv er forskjellige og vakre på hver sin måte, skriver Helle Uri Hageberg og Helene Uri.

Ord påvirker holdningene våre.

Jo da, det er gøy at NRK presenterer et program om kvinner som spiller fotball, slik: «Damene med de største ballene». Men ikke bare gøy, for mot og fryktløshet har lite med kjønn å gjøre. Og baller eller ikke, dette handler om kjønnslepper. Indre og ytre.

Jomfruhinnen og myten som sprakk

Jomfruhinne er en utdatert betegnelse. Ordet lurer folk til å tro at det er mulig å se på en kvinne om hun har hatt samleie eller ikke (det kan man ikke), og at det dreier seg om en hinne (det gjør det ikke).

Derfor foretrekker flere og flere ordet skjedekrans fremfor det assosiasjonstunge jomfruhinne.

«Slidkrans» ble først introdusert av Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU) Sverige i forbindelse med en anti-jomfruhinne-kampanje i 2009 og ble etter hvert plukket opp i Norge av blant andre forfatter Ida Jackson og Sex og samfunn.

Fra 2015 ser man at ordet brukes mer og mer på for eksempel Ung.no og Topp.no.

I tillegg begynte man å bruke ordet i seksualundervisningen i regi av Medisinernes seksualopplysning – og på disse måtene nådde ordet ut til flere unge språkbrukere.

I 2016 julepyntet Sex og samfunn klinikken sin på Schous plass med dekorative og forskjelligformede skjedekranser av papir.

I 2017 ble jomfruhinne i Store Norske Leksikon byttet ut med skjedekrans.

Dessverre bruker ennå noen både ordet jomfruhinne og mytene om den for å kontrollere kvinner, men vi er på rett vei.

Å skifte ut et ord med et annet er ikke løsningen på alt. Men ord påvirker holdningene våre. Myten om jomfruhinnen er i ferd med å sprekke – blant annet takket være et nytt ord: Det finnes ingen hinne i en kvinnes underliv. Og hvem hun har hatt mellom beina, er faktisk bare hennes sak.

Ytre og indre kjønnslepper

På hver side av skjedeinngangen finner vi kjønnsleppene, to par. Vi er ikke mindre forskjellige i underlivet enn vi er i ansiktet. Farge, form og størrelse varierer fra kvinne til kvinne.

Hos noen dekker det ytterste paret de innerste kjønnsleppene, mens hos andre er det innerste paret større enn det ytterste.

Det minste vi kan gjøre, er å bruke ord som faktisk beskriver kroppen, og som ikke skaper mer skam

Vi vet at antallet unge kvinner som vurderer intimkirurgi, har økt betydelig de siste årene. Det er ikke fordi vårt underliv ser annerledes ut enn våre formødres. Det skyldes trolig intimbarbering – og at sosiale medier og pornoindustri bidrar til en tanke om et idealunderliv.

Dessuten tror vi ikke akkurat at ordene hjelper. Tradisjonelt kalles de to parene for store og små kjønnslepper.

Studier viser at over halvparten av kvinner har indre kjønnslepper som synes utenfor de ytre kjønnsleppene, at altså de små er de største ... Derfor bør vi alle, og særlig helsepersonell, bruke begrepene ytre og indre kjønnslepper i stedet.

Ord som faktisk beskriver kroppen

Dessverre er det mange medisinske bøker og opplysningssider for pasienter som betegner kvinners kjønnslepper som store og små. Vi nevner i fleng: Kreftforeningen, Kreftlex.no, NHI.no (Norsk Helseinformatikk), legehandboka.no (NEL), Obstetrikk og gynekologi (Gyldendal).

I Store norske medisinske leksikon kan vi lese at «De indre, eller små, kjønnsleppene [ ...] er som regel delvis dekket av de store. [ ...] Hos for tidlig fødte spedbarn er de små kjønnsleppene ennå ikke dekket av de store.»

Hallo, der! Det gjelder altså halvparten av voksne kvinner også – ikke bare for tidlig fødte babyer!

Vi får ikke endret alles syn på underlivet sitt, vi får ikke endret hvordan kropp og underliv fremstilles i porno. Men det minste vi kan gjøre, er å bruke ord som faktisk beskriver kroppen, og som ikke skaper mer skam. Underliv er forskjellige og vakre på hver sin måte.

Det er ikke kvinnene som har laget de anatomiske termene, heller ikke på kvinnekroppen. Store og små kjønnslepper er direkte oversettelser av gamle latinske betegnelser.

Verden går fremover; vi får mer likestilling, mer kunnskap om kropp og sjel. Det er ingen grunn til at ordene skal sette seg på bakbeina og tviholde på fortiden.