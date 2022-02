Skolene på Oslo vest blir sultefôret

Monika Furuseth Dypeng Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg (H)

Yngvar A. Husebye Leder av Vestre Aker bydelsutvalg (H)

9. feb. 2022 20:00 Sist oppdatert nå nettopp

Mange av skolene i Oslo vest får tildelt fra kr 50.000,- til kr 60.000,-, som altså er under det som beregnes som forsvarlig, skriver innleggsforfatterne. Bildet viser Vinderen skole.

Man skulle tro at alle barn verdsettes like høyt. Det er ikke tilfellet på Oslo vest.

Offentlig skole i Norge er betalt av skattebetalerne. Man skulle tro at alle barn verdsettes like høyt. Det er ikke tilfellet. Skolene i Oslo vest blir sultefôret, til tross for at kommunens eksperter har påpekt uretten.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) og hennes forgjenger Inga Marte Thorkildsen (SV) har i lang tid latt dette skje. For en uke siden var opprørte foreldre fra flere skoler i bydel Vestre Aker på Rådhuset for å uttrykke sin bekymring om situasjonen. De har vår helhjertede støtte!

En nasjonal bunnrekord

På landsbasis bevilger kommunene i snitt kr 80.000,- pr. elev som skal dekke både undervisning og drift av skolenskoler. Gjennomsnittet for elevene i Oslo-skolen ligger på det samme beløpet.

De skolene som drifter rimeligst i hele Norge (utenfor Oslo), får rundt kr 76.000,- pr. elev og oppover (barneskolen).

I den øvre enden av skalaen finnes det skoler i Oslo som får opptil kr 130.000,- pr. elev. Og da er ekstra ressurser til særskilt språkopplæring ikke medregnet. Undersøkelser som skolebyråden selv har bestilt fra konsulentfirmaet Deloitte viser at man ikke kan drive skole forsvarlig for mindre enn kr 61.000 - pr. elev.

Mange av skolene i Oslo vest får tildelt fra kr 50.000,- til kr 60.000,-, som altså er under det som beregnes som forsvarlig. Dette utgjør også en nasjonal bunnrekord. Det kan ikke fortsette.

Samme utfordringer

Vi har full forståelse for at man må fordele ulikt i Oslo, og at en rekke skoler har større behov for tilskudd enn andre.

Dagens fordelingspolitikk reduserer beløpet som bevilges pr. elev ved blant annet på bakgrunn av foreldrenes utdanningsnivå, færre innrapporterte saker til barnevernet, og andre sosiodemokratiske forhold, som gjør at noen bydeler har større utfordringer enn andre.

Men som lokalpolitikere vet vi at de vestlige bydelene har mange av de samme utfordringene som byen for øvrig.

Plikt til å endre uretten

Offentlig skole skal være rettferdig. Alle elever i Oslo skal gis en fullverdig skolehverdag med tilstrekkelige ressurser, slik at man kan drifte forsvarlig, uavhengig av hvor i byen man bor.

16. februar vedtar Oslo bystyre neste års skolebudsjett. Det er Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt som utgjør flertallet. Vi mener det rødgrønne byrådet har plikt og ansvar til å endre uretten. Rammene til alle skoler i Oslo må minimum settes til kr 65.000,- pr. elev. Nå.

