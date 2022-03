Vi så på mens Ukraina ble til grus

Kristian Skeie Oslo

Ruiner i den ukrainske byen Kharkiv. Bildet er tatt 8. mars.

Når vi møter ukrainske flyktninger på gaten i Norge, vil vi kunne se dem i øynene og si at det var et fælt, men akseptabelt utfall?

Debatt

Nå har krigen pågått i to uker, og vi vet ganske godt hva som er Vladimir Putins mål med krigen, og hvordan den utkjempes.

Putin hadde nok tenkt seg at krigen skulle gå annerledes. En retrett nå vil være en ydmykelse, og krigen må følgelig vinnes.

Der soldater ikke kan erobre landet, blir det bombet fra lang avstand. Nabolag og byer reduseres gradvis til ubeboelige grushauger. Byer som ikke kan erobres, kan fremdeles knuses fra avstand.

Vil Putin male ukrainske byer til grus? Én etter én, helt frem til Kyiv?

Når freden til slutt kommer: Vil vi tenke det var nok at vi sendte våpen mot russiske tanks?

Når vi møter ukrainske flyktninger på gaten i Norge, vil vi kunne se dem i øynene og si at det var et fælt, men akseptabelt utfall? At det ikke var mer vi kunne gjøre?

Så vi tenker at vi gjorde det vi kunne, mens vi så Ukraina gradvis gå til grunne. Hus for hus, by for by. Inntil Ukraina ikke lenger er noen trussel mot Russland, og Putin uansett har nådd sitt mål.

Despoten vant fordi vi var redde for eskalering, mens vi så på at Europas nest største land ble til grus.