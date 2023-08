Hvorfor bygger vi stygge skoler?

Det korte svaret er: på grunn av måten det offentlige bestiller byggene på.

Publisert: 31.08.2023 18:00

Aftenposten-spaltist Kjetil Rolness har rett i at fellesskapets bygg ofte bygges uten den omsorg de fortjener. Men han har et utdatert syn på hva arkitekten kan bestemme i en slik prosess.

Det betyr ikke at vi arkitekter kan frasi oss ansvaret, men det kan være mange grunner til at resultatet blir som det blir.

Fremgangsmåten skaper problemer

Når en kommunes politikere bestemmer at en ny skole skal bygges, får skoleetaten oppgaven med å finne ut hvor stor den skal være, og hvem som skal bygge, planlegge og utforme den.

Dette gjøres i dag gjennom en offentlig anskaffelse, en byråkratisk prosess som fører frem til valg av byggefirma og et velde av rådgivere, inkludert arkitekt. Lavest pris er ofte det viktigste kriteriet.

Man kan si at det ikke er noe feil i dette. Kommunen bruker fellesskapets penger og bør begrense kostnader og få mest mulig ut av budsjettene. Men fremgangsmåten skaper problemer.

Ikke rom for medvirkningsprosesser

For det første blir beslutningsprosesser mer lukket og utilgjengelige for befolkningen. Det er ikke rom for medvirkningsprosesser, og bruk av rammeavtaler eller pris- og designkonkurranser fører ikke nødvendigvis til at de beste prosjektene vinner frem.

For det andre så preges slike prosjekter av at alle mulige tekniske krav kommer for tidlig inn i prosessen. Disse er ikke avgjørende for hvordan bygget ser ut.

Lave timepriser og de sterkt styrte oppgavene med lite handlingsrom fører til at arkitektene føler seg tvunget til å gjøre som de blir bedt om – for å beholde oppdraget eller fornye rammeavtalen.

Mer makt til arkitektene

Hva kan vi gjøre bedre? En åpen prosess om hvordan en skole skal se ut, skjer i realiteten ikke.

Vi må ta oss tid til først å finne ut hvordan fellesskapets bygg skal se ut og hvordan de skal forholde seg til sine omgivelser, før vi går løs på tekniske utfordringer.

Det er bare mulig gjennom en åpen og demokratisk prosess med reell medvirkningsmulighet.

Rolness skylder på arkitekten, men løsningen er å gå motsatt vei: mer makt til arkitektene.

Arkitektur bør velges først

Alle større offentlige byggeprosjekter bør bestemmes gjennom en prosess hvor arkitekten og arkitektur velges først.

Arkitekter må være involvert i en tidlig fase, i utredninger og i underlag for kalkyle. De må også ha reell mulighet til å følge prosjektet. I dag byttes de ofte ut midt i prosessen, fordi billigste leverandør av tjenester skal velges.

I et byggeprosjekt er arkitektens rolle å ta vare på helheten. På sitt beste evner arkitekten å finne estetisk vakre svar på tekniske og funksjonelle krav fra bruker og omgivelser.

Utviklingen i vår bransje går motsatt vei.

Erstattet av jurister

I de siste 20 til 30 årene har vår faggruppe fått stadig mindre innflytelse i beslutningsprosessene. Vi blir skjøvet lenger unna brukere av et bygg.

I mindre kommuner er stillinger som før var besatt av arkitekter, nå blitt erstattet av jurister – som står for både utlysninger og anskaffelser for nye bygg.

Det er forståelig at kommune og stat prøver å minimere økonomisk risiko, men det er ingen bevis for at dagens praksis med offentlige anskaffelser fører til at vi som samfunn sparer kostnader.

Tvert imot går vi glipp av det investeringen i fellesskapets bygg handler om: å skape vakre omgivelser som styrker fellesskapsfølelse og tilhørighet.

Skal vi gjenopprette kontakten – eller kontrakten – mellom de som oppfører hus og de som må forholde seg til dem, så behøver vi mer kompetanse og flere arkitekter og byarkitekter i både små, mellomstore og store kommuner.