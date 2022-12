Informasjon er ikke på avveie

Trine Eilertsen Sjefredaktør

34 minutter siden

Sjefredaktør i Aftenposten Trine Eilertsen svarer Dagsavisens kommentator Hege Ulstein.

Det er ikke grunnlag for å påstå at Aftenpostens medarbeider har opptrådt kritikkverdig.

Dagsavisens kommentator Hege Ulstein fortsetter å insinuere at Aftenpostens håndtering av informasjon i sakene om Hadia Tajiks pendlerstatus har vært kritikkverdig. Her er svar på Ulsteins siste runde med spørsmål, stilt i Aftenposten 19. desember.

Om hjemmekontor: Dette er et ektepar som bor sammen. Fra tid til annen jobber de hjemmefra. Det kan de godt fortsette med. Det avgjørende er at informasjon som ikke skal deles, heller ikke blir delt. Og det har vi avvist på grunnlag av undersøkelsene som er gjort i denne saken. Ulstein spør videre om noen form for arbeid knyttet til Tajik-saken ble gjort hjemmefra. Svar: Det meste av arbeidet ble gjort fra kontoret i Akersgata, men noe foregikk hjemmefra. Dette er ikke kritikkverdig så lenge informasjon ikke kommer på avveie. Neste Ulstein-spørsmål: Kunne ektefellen lytte til Aftenpostens arbeid, og snakket han med sin ektefelle om arbeidet med denne saken? Svar: Han kunne ikke lytte til opplysninger han ikke skulle ha tilgang til. Og vår medarbeider delte heller ikke slik informasjon.

Aftenposten er kjent med ektemannens påstander fra mars om at han kjente saken «fra innsiden». Senere har han offentlig avvist at han hadde tilgang på mer informasjon enn det som var kjent for publikum, og han har ikke delt slik informasjon. I denne saken finnes det heller ikke sensitiv informasjon eller opplysninger underlagt kildevern. Journalistikken bygger på åpne kilder og offentlig tilgjengelig informasjon. Det er ikke grunnlag for å påstå at Aftenpostens medarbeider har opptrådt kritikkverdig.