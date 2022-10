Er det piller og terapi vi skal tilby ungdommen?

Dag-Helge Rønnevik Spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin

Vi ser hva det betyr for ungdommen å ha sosiale møteplasser der de kan møtes og utvikle sosiale ferdigheter samtidig som de har det gøy, skriver Dag-Helge Rønnevik.

Vi må slutte å sykeliggjøre en hel generasjon.

Unges psykiske helse var tema i «Folkeopplysningen» på NRK nylig. Etter å ha slått fast at en oppvekst i sosiale medier sannsynligvis ikke er bra for psyken, handlet resten av programmet i hovedsak om hvorvidt det var piller eller terapi som var den beste løsningen.

Det er kanskje noe ironisk over at det vi tilbyr som løsning på problemer skapt av et individorientert samfunn, er individrettet behandling.

Men kanskje er det resultatet når debatten blir styrt av helsepersonell som lever av å levere tjenester. Deres løsning er som regel bare enda flere tjenester. Så la oss for all del ikke overlate ungdommenes helse til helsetjenestene alene.

Jeg pleier si til pasienter som strever, at vi skal ikke lete for mye på innsiden dersom problemene er på utsiden. Det kan for eksempel være en konflikt med arbeidsgiver som gir uro og tap av nattesøvnen. Den beste behandling er å kunne si til noen at «det er ikke deg det er noe galt med».

På samme måte må vi slutte å få ungdommen til å tro at det er dem det er noe galt med.

For det er ikke mangel på psykologer som gjør at de unge opplever livet som vanskelig. Akkurat som at det er ikke mangel på fedmeoperasjoner som gjør at vi blir overvektige. Vi må brette opp ermene og bevege oss mer oppstrøms, finne og gjøre noe med årsakene og årsakene til årsakene. Kanskje kan det påvirke våre prioriteringer i kommunale budsjetter.

Viktige fritidsklubber

Går vi langt nok oppstrøms kommer, vi til fritidsklubbene. En rapport fra Oslo Met (2021) slo fast det vi trolig ikke trenger være forskere for å forstå: Fritidsklubber representerer en skjult folkehelseinnsats. En av konklusjonene i rapporten er at potensialet for klubbenes folkehelsemessige betydning styrkes ved at ungdomsbefolkningen nettopp ikke ser på tilbudet som et forebyggingstiltak.

Jeg synes dette passer godt med budskapet til den irske forfatteren Cormac Russell. Han sier at vi har ikke et helseproblem, vi har et landsbyproblem, og at vi må børste støvet av våre sosiale fabrikker. Russell er også kjent for å ha utviklet ABCD-metoden som flere norske kommuner har erfaring med (ABCD = Asset Based Community Development, på norsk oversatt til ressursbasert utvikling av lokalsamfunnet).

De trenger sosiale fabrikker

Jeg er selv så heldig at jeg har fått være med å starte en frivillig drevet ungdomsklubb i mitt eget lokalsamfunn. Vi ser hva det betyr for ungdommen å ha sosiale møteplasser der de kan møtes og utvikle sosiale ferdigheter samtidig som de har det gøy. Det bidrar til å fremme fellesskap og tilhørighet, som var et sentralt tema på verdensdagen for psykisk helse.

Så la oss slå fast: De unge trenger først og fremst sosiale fabrikker, ikke piller og terapi. Vi må slutte å sykeliggjøre en hel generasjon. Det er dårlig medisin og bidrar til medisinsk overaktivitet. De som trenger hjelp må få det, men vi må samtidig løfte blikket og gjøre noe med det som er kilden til problemene.

En god plass å starte for å dempe dette, er å gi fritidsklubbene bedre betingelser ved å følge anbefalingene i rapporten fra Oslo Met: