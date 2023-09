Takk til NFF

Publisert: 14.09.2023 23:30

21. juni hadde jeg et innlegg på trykk i Aftenposten der jeg etterlyste at flere jenter fikk lov til å være med fotballandslaget ut på Ullevålgresset. I kampen mot Georgia var det gledelig å observere at like mange jenter og gutter fikk æren å være med spillerne ut på stadion.

I mitt første innlegg var jeg kritisk til at man ikke likestiller gutter og jenter. Men jeg håper signalet som Norges Fotballforbund har sendt ut i kveld, vil vedvare.

Tusen takk!

Markus Herde,

Oslo