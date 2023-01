Bruk brodder!

05.01.2023 09:22

Det er glatte veier og fortauer for tiden.

Å gå på glattisen uten er å be om trøbbel.

I et innlegg i Aftenposten klager Thor Kleppen Sættem over glatte, islagte fortauer. Han forteller om en eldre mann som gikk midt i kjørebanen fordi fortauet var så glatt. Sættem mener mannen «gjorde det eneste rette for å slippe fall og skader».

Nei, det gjorde han ikke.

Det eneste rette er å gå med brodder eller fottøy med pigger fastmontert under sålen. Min mann og jeg bruker disse, og vi føler oss trygge på isen, selv om vi er forsiktige. Vi er helt oppgitt over de mange eldre som går ute på glattisen uten brodder. Det er bare å be om trøbbel.