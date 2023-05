Er det for sent (og naivt) å få en faglig forankret transdebatt?

13.05.2023 03:00

Aftenpostens kommentator Frank Rossavik beskriver transdebatten som en av de mest rasende debattene i vår tid. Jeg tenker dessverre at den er en av de mest kunnskapsløse. Hvem som helst kan få uttale seg høylytt og skråsikkert uten å ha klinisk erfaring eller formalisert utdanning. Her er et eksempel som er illustrerende for debattklimaet.

Jeg leder Helsestasjon for kjønn og seksualitet (HKS). Det er det eneste tverrfaglige og desentraliserte behandlingstilbudet i Norge som utforsker, utreder og følger opp barn og unge med kjønnsinkongruens.

HKS følger standarder som siden 1979 har oppsummert den mest evidensbaserte kunnskapen på fagfeltet.

Verdens helseorganisasjon (WHO) flyttet i 2020 diagnosen kjønnsinkongruens ut av psykiatrien og over til tilstander knyttet til seksuell helse og konkluderte med at den enkeltes kjønnsidentitet ikke kan defineres av andre, og skal ikke lenger betraktes som en sykdom, eller kun forstås i et binært perspektiv.

Min bakgrunn er som pediatrisk sykepleier med videreutdanning i helsesykepleie, autorisert sexolog og psykoterapeut. HKS forholder seg til de internasjonale anbefalingene og standardene i kartleggingsrutiner og klinisk praksis. Til tross for dette blir jeg omtalt som aktivist.

Det er et strukturelt samfunnsproblem at den kunnskapen som det nasjonale behandlingstilbudet, forvaltningsorganene og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) følger, ikke er i tråd med denne evidensbaserte kunnskapen.

Krigen som Rossavik sikter til, vil opphøre så snart personene med kjønnsinkongruens blir respektert på samme måte som andre pasientgrupper og får tilgang til faglig forsvarlig utredning og behandling etter det som regnes som «best practice».

Den store utfordringen innen transdebatten er at den nesten ikke er fundert på kunnskap. Moralsk panikk trumfer fag, dessverre.

Ingun Wik, avdelingsleder, psykoterapeut og spesialist i sexologisk rådgivning NACS, Helsestasjon for kjønn og seksualitet