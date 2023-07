Vil «klimakampens Churchill» få Aftenpostens støtte?

Hvis den frie presse ikke tør å utvise Churchills mot og kompromissløshet – med hvilken troverdighet kan den kreve dette av våre folkevalgte? spør Eivind Trædal. Avbildet er en statue av tidligere statsminister i Storbritannia, Winston Churchill, ved Big Ben i London. Vis mer

Det er fristende å spørre om avisen selv tør å utvise et lignende mot som den oppfordrer til.

Aftenposten påpeker korrekt på lederplass 19. juli at klimakrisen er stadig mer akutt, og viser til forfatter Carsten Jensens etterlysning etter «klimakampens Winston Churchill». Avisen etterlyser en politikertype som er «kompromissløs og handlekraftig».

Det er fristende å spørre om Aftenposten selv tør å utvise et lignende mot. I sin lederartikkel peker ikke Aftenposten på noen konkrete tiltak som bør gjøres, særinteresser som bør utfordres, eller vaner som bør endres. Ansvaret plasseres hos alle og ingen: «Politikere og hverdagsmennesker høyt og lavt må føle ansvar for å holde saken varm».

Forsiktige og moderate analyser

De siste årene har det vært mange sjanser, både til å argumentere for en effektiv klimapolitikk, og til å holde regjeringen til Jonas Gahr Støre (Ap) ansvarlig for sin manglende gjennomføringskraft. Klimautslippene synker på ingen måte i takt med klimamålene våre. Oljebransjen ekspanderer. Bare én av ti nordmenn tror vi når klimamålene.

At regjeringen markerte starten på klimakrisesommeren ved å gi klarsignal til en stor mengde nye oljefelter, gikk ukommentert på lederplass i Aftenposten. Dette selv om avisen før stortingsvalget 2021, i svært forsiktige ordelag, konkluderte med at Norge burde omstilles bort fra olje, og at redusert produksjon av olje og gass som klimatiltak «er usikkert, (...) men ikke kan avvises kategorisk» (Churchill, eat your heart out!).

Dette er symptomatisk for mange av de store avisenes leder- og kommentarsider. Klimajournalistikken er skarp, informativ og alarmerende. Analysene er moderate og forsiktige og står sjelden i stil med krisen som rapporteres i nyhetsspaltene.

Med hvilken troverdighet?

For å sitere den amerikanske journalisten Finley Peter Dunne: Avisens jobb er «to comfort the afflicted and afflict the comfortable». – Å gjøre dem som er plaget komfortable, og plage dem som har det komfortabelt.

Hvis den frie presse, som ikke stiller til valg eller trenger å stå ansvarlige for det som gjøres, ikke tør å utvise Churchills mot og kompromissløshet – med hvilken troverdighet kan den kreve dette av våre folkevalgte?

Jeg representerer selv et parti som har fått mye kritikk, for å fremstå som for kompromissløse i klimakampen

Snarere har vi eksempler på at Aftenpostens skarpeste penner har valgt å rette kritikken mot de få som virkelig hever stemmen. Under klimatoppmøtet i Glasgow 2021 valgte politisk redaktør Kjetil B. Alstadheim å rette pekefingeren mot klimaaktivist Greta Thunberg. Han kritiserte henne for å spre politikerforakt fordi hun åpent avviste klimatoppmøtet som et narrespill. Neste klimatoppmøte i desember i år skal avholdes i De forente arabiske emirater og ledes av en oljesjeik. Var det kanskje noe i Thunbergs kritikk allikevel?

Det kan synes som om oljelobbyen er en større trussel mot klimasamarbeidet enn «ukonstruktive» klimaaktivister.

Jeg representerer selv et parti som har fått mye kritikk, for å fremstå som for kompromissløse i klimakampen. Jeg føler meg ikke trygg på at hverken jeg eller mine partifeller vil bli rost på lederplass i Aftenposten. Selv ikke hvis vi følger deres oppfordring om å etterleve Churchills kompromissløshet i møte med klimakrisen. Snarere tvert imot. Det er et tankekors.