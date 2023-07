Vold i skolen er blitt et alvorlig samfunnsproblem

Det er pedagogikk, ikke jus, som må gi elevene frihet under ansvar, skriver innleggsforfatterne. Vis mer

Vold i skolen er blitt et alvorlig samfunnsproblem. I norske klasserom meldes det om stadig økende tilfeller av vold og negativ språkbruk blant elever.

En rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at lærere i grunnskolen har over fire ganger så stor risiko for å bli utsatt for vold sammenlignet med andre yrker. I fjor ble det meldt om over 20.000 tilfeller av vold, trusler og krenkelser mot ansatte i skolens 20 største kommuner. Ingen andre yrker og profesjoner i Norge har det slik.

Hvordan var det før?

Hvordan var det før? Mange vil nok huske at læreren sto bak et kateter. Selve kateteret var ofte plassert på et forhøyet gulv. Symbolikken var tydelig. Lærerens posisjon og profesjon signaliserte respekt. Læreren var skolens representant for samfunnets opplæringssystem. Både lærer og elever visste sin plass.

Hva med å gjeninnføre forhøyet kateter i klasserommene?

Hva er det dagens skole kommuniserer, som skiller seg fra den gamle skolen? Ett svar finner vi i opplæringslovens paragraf 9A, som ble styrket i 2017. Hensikten til paragrafen er god. Den uttrykker nemlig nulltoleranse mot vold, mobbing, diskriminering og trakassering.

Imidlertid er paragrafen diffus når det gjelder maktbalansen. Mens mange lærere er blitt handlingslammet fordi de frykter sanksjoner, har elevene, som skal beskyttes under paragraf 9A, fått rom for å utnytte makt.

Før hadde lærerne samfunnet i ryggen. Samfunnet gikk god for at læreren sto over elevene. Dagens lærere har ikke en slik støtte. I stedet blir de uthengt av samfunnet gjennom medier og politikere, ofte også av skolens ledere, når noe går galt i skolen.

Den kafkaske skolen

Franz Kafka (1883–1924) skildret opplevelse av overmakt i sine litterære verk hvor de fortapte i uhygge måtte gi opp for en uklar overmakt som de ikke forsto.

Tilsvarende må både skolen og elevene forholde seg til diffusheten i paragraf 9A, som en overmakt hvor hverken lærer eller elev helt vet sin plass. Uklare roller påvirker også foreldrene. Det er jusen som rår, og slik vil lærere i sin profesjonsutøvelse leve under press og risiko for å bli tatt. Kafkaske følelser av uhygge og frykt kan innta lærerne, som nærmest er rettsløse.

Elevene på sin side skal beskyttes ved jus. De trenger beskyttelse. Samtidig er dagens elever friere enn noen gang i historien. Det er positivt, men på den andre siden er det i stor grad snakk om frihet uten ansvar.

Jus alene vil ikke løse problemene

Paragraf 9A åpner jo for at elever kan være frie uten å ta ansvar. Den vektlegger nemlig elevers subjektive opplevelse av en situasjon. Det er nok at elever føler seg krenket. Foreldre kan da ta part i saken og melde den inn til Statsforvalteren for å knekke læreren – som ikke engang har uttalelsesrett.

Et hovedpoeng er at jus alene ikke kan løse problemer i skolen. Jus kan ikke endre lærernes, elevenes eller foreldrenes holdninger. Det er pedagogikk, ikke jus, som må gi elevene frihet under ansvar. Pedagogisk arbeid kan få skolens aktører til å velge å opptre på en måte som er både lovlig og respektfull.

Hva med å gjeninnføre forhøyet kateter i klasserommene? Symboler og ritualer har alltid vært en viktig grunnsten i pedagogikk, og det skal ikke undervurderes.