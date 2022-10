Hvordan skal du ha det når barnet ditt er døende?

Tove Skyttemyr Fagrådsmedlem, Foreningen for barnepalliasjon

8 minutter siden

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å fjerne øremerkede midler til norske hospicer og barnehospicer. På bildet er helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Med sitt forslag fjerner regjeringen forutsigbarhet for døende barn og deres familier.

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2023 å fjerne alt av øremerkede midler til norske hospicer og barnehospicer. De øremerkede bevilgningene skal samles i en ny, søkbar tilskuddsordning.

Jeg har gjennom 20 år vært pårørende til et barn som skulle dø. Det har vært en lang reise i sorg, frykt og tunge avgjørelser. Det har også vært en reise i mange konflikter i helsevesenet og hjelpeapparat.

Manglet helhetlig plan

I mange år var jeg helt alene i alt. Ikke før jeg meldte meg inn i Foreningen for barnepalliasjon lærte jeg at det faktisk fantes noe som het palliativ behandling. At min datter og min familie faktisk burde vært fulgt opp helt annerledes enn vi var blitt fulgt opp i 14 år, at vi skulle hatt en mer helhetlig plan, at hennes søster skulle vært fulgt opp betydelig mer, og at det faktisk fantes mange andre som levde i samme situasjon som oss.

Jeg lærte viktigheten av å se tilbud som kunne tilpasses den enkelte. Da jeg første gang gikk inn døren på et barnehospice i Tyskland, var alt samlet på ett sted med pårørendestøtte og hjelp til å håndtere et av livets absolutt vanskeligste perioder. Samtidig kunne man finne alle de andre som levde i samme situasjon, knytte bånd, dele erfaringer og finne trygghet. Det var et sted der man kunne ha støtte gjennom hele livsløpet, ikke bare til barnet, men også til familien. For når et barn er sykt, er hele familien pasienter på en eller annen måte.

Barnehospicer som Andreas hus er svaret på etterspørsel fra familier, men risikerer nå å måtte stenge dørene arrow-outward-link .

Trenger et trygt og stabilt sted

Palliasjon er et fagfelt som krever flere aktører fordi behovene er så forskjellige. Barn er unike, det samme er behovene og ønskene rundt hvordan livet skal leves, og ikke minst hvordan livet skal avsluttes.

I et Helse-Norge der stramme budsjetter styrer pasienttilbudet, er det livsnødvendig å se at de ideelle organisasjonene er uvurderlige for å sikre god ivaretagelse.

Sykehus stenger ned arrow-outward-link barneavdelinger i ferier, så syke barn og familier stadig må forholde seg til nytt helsepersonell, nye lokasjoner og være så fleksible at det går utover deres trygghet og stabilitet. Det ville vært en gave å ha et sted som er stabilt og trygt, der man kan møte omsorg som det ikke er rom for i et hardt presset helsevesen.

Barnepalliasjon kan ikke bare være et moteord i politikken. Det ligger mange menneskeskjebner innen feltet som berøres svært negativt når politikere ikke holder sine ord, men derimot gjør det til en konkurranse mellom dem som jobber med disse pasientene på midler.

Som innbyggere og velgere må vi kunne ha mer tiltro til at dem vi velger, skal klare å evne å holde sine løfter og ikke fjerne forutsigbarhet for døende barn. Dette er en kamp om liv og død. Med forslaget i statsbudsjettet legger regjeringen opp til en kamp på liv og død også for pasienttilbudene våre.