Støtte til Ukraina er Norges beste forsvarsstrategi nå

Nå nettopp

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Krigen mot Ukraina har svekket Russland militært og sivilt hver dag siden angrepet startet. Et svekket russisk militærapparat betyr at de 14 landene som Russland grenser mot, er mindre truet militært. Russland har for tiden mer enn nok med å holde på de okkuperte områdene i Ukraina samt ikke å forsømme forsvarskapasiteten langs sin 57.000 km lange grense.

Betingelsene for Ukrainas militære fremgang er støtte fra Vesten. En generell militær opprustning av hvert enkelt Nato-land er neppe presserende nå, og det av to grunner: For det første bygger Natos militære strategi på avskrekking gjennom sin betydelige atomvåpenmakt, og for det andre er Vestens konvensjonelle, militære slagstyrke allerede overlegen den russiske styrken. Å prioritere støtten til Ukraina vil gi større forsvarspolitisk uttelling enn hjemlig opprustning.

Samtidig er bakgrunnen for den militære og sivile hjelpen til Ukraina et solidaritetsprosjekt til støtte for et fattig, europeisk land som er angrepet av en hensynsløs, autoritær stat. Det går også an å hevde at landet kjemper en forsvarskrig på vegne av det demokratiske Europa, inklusiv den internasjonale folkeretten arrow-outward-link .

Harald Liebich, Stavanger