Når skal vi tørre å snakke om noe annet enn stil i arkitekturdebatten?

17.01.2023 22:00

Hvorfor blir debatten om arkitektur i Norge så snever?spør innleggsforfatteren etter å ha fulgt debatten om dette forslaget til nybygg i Sandakerveien.

Det er synd at vi sitter igjen med en innsnevret debatt om stygt og pent.

I Aftenposten 7. januar diskuteres den foreslåtte arkitekturen for en tomt i Sandakerveien i Oslo. Her reflekteres det rundt forslaget fra 2014 om å sette opp et «signalbygg» på tomten. Forslaget fra ni år tilbake beskrives som et bygg som var i utakt med folks følelser.

Hvorfor blir debatten om arkitektur i Norge så snever?

Arkitekturopprøret har markert seg tydelig som dem som ønsker klassisk, såkalt «vakker» arkitektur tilbake til Oslo.

Vi må begynne å snakke om at det er flere enn to sider av denne debatten. De som kunne argumentert for moderne arkitektur, er av en eller annen grunn fraværende i den offentlige samtalen.

Gaute Brochmann skrev nylig i Morgenbladet at dette var den siste saken han skriver om Arkitekturopprøret, for nå har de vunnet. Å snakke om vinnere og tapere i denne sammenhengen understreker poenget jeg vil frem til her: Debatten gir et svært begrenset bilde av virkeligheten.

Det ene kan ikke erstatte det andre

De to forslagene for Sandakerveien fremstår ikke som ett prosjekt med to forslag til arkitektonisk utforming. I realiteten er det to forskjellige prosjekter, der utnyttelsen er helt ulik.

Der det gamle forslaget er et tydelig brudd med de eksisterende høydene, er det nye en videreføring av kvartalet.

Da er det ikke mulig kun å snakke om stil. Et prosjekt dreier seg vel så mye om volum, høyder, proporsjoner og måten det forholder seg til gaten og nabobebyggelsen på.

Bruddet ligger ikke i hvert enkelt bygg, det ligger i skalaen. Og det er dette vi bør diskutere.

Fra arkitektur til byutvikling

Fasadeutforming er kun ett av mange virkemidler i arkitekturen. I stedet for å la dét dominere samtalen, bør vi heller se på det som leder frem til hvordan bygg planlegges i dag. For når alt kommer til alt, så handler det om hva slags by vi vil ha.

Arkitektur handler ikke bare om design, men om å løse konkrete utfordringer for mennesker og samfunn. Denne tilnærmingen vil alltid prege hvordan bygg ser ut og oppleves.

Likevel har arkitekturdebatten vist at det er noe ved den opplevde trivselen i mange nye utviklingsprosjekter som halter, til tross for at det er mange gode intensjoner.

Men dette handler aldri bare om fasadeutforming. Dersom man lar kvaliteter og funksjoner som byen har behov for, få styre, så absorberer det mange ulike stiler og variert estetikk.

Arkitektur har flere fasetter

La det være sagt: Arkitekter kan ikke late som at de ikke har påvirkningskraft.

Antagelig er dette først og fremst blitt en debatt om arkitektens rolle fordi den er nærliggende for folk. Det er mange aktører involvert, og det er i samspillet mellom disse at byggene formes. Dette drives av krav, marked, rasjonalitet og behov.

Derfor er det synd at vi sitter igjen med en innsnevret debatt om stygt og pent. Selv om flere mektige medier langt på vei erklærer forsvarerne av stygt og pent for vinnere, så kan vi ikke gi opp den brede debatten.