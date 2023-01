En bjørnetjeneste for Mortensrud?

17.01.2023 01:00

NRKs intensjon var sikkert god. Men jeg lurer på om man gjorde Mortensrud og ungdommene en bjørnetjeneste.

Jeg klarer ikke å riste av meg en følelse som sitter i, etter å ha sett «Helene sjekker ut» på NRK onsdag kveld. Kanskje skyldes det at jeg selv er oppvokst på Holmlia og husker fordommene mine venner og jeg ble møtt med.

Å konstatere at ungdommene er veloppdragne, er bra. Men ventet programleder Helene Sandvig noe annet? Hva sier det om fordommene som eksisterer om ungdom fra Mortensrud? Mulig det var et dramaturgisk grep, men slikt har ikke Mortensrud råd til.

Etterlatt inntrykk er at Mortensrud har et så røft miljø at ungdommen kun lytter til tidligere kriminelle. Vi må være varsomme med å opprettholde narrativet og fordommene som ungdommene fra Mortensrud møtes med.

Vi må sørge for at ungdommene på Mortensrud oppleves like lite «eksotiske» som enhver annen ungdom ellers i landet. Vi må ha like store forventninger til disse ungdommene som vi har til andre ungdommer. Forventninger er et uttrykk for at man ser et potensial og har tro på noen.

Mirjeta Emini, Oslo