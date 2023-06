Homofili er en del av naturen

Homofili er en del av hverdagen for våre næreste slektninger, bonoboene, skriver innleggsforfatterne.

Man trenger ikke nødvendigvis å få egne barn for å føre slekten videre.

26.06.2023

Homofili er biologisk sett helt naturlig. Det er en evolusjonær tilpasning som ganske sikkert er fordelaktig både for mennesker og de dyrene som praktiserer det. Det er registrert rundt 450 dyrearter som utøver en eller annen form for homofil adferd, eller «same sex behaviour».

Vi har nettopp ferdigstilt en bok om kjærlighet som evolusjonært fenomen, altså hva slags nytte denne tilstanden kan ha hatt for menneskets utvikling. I den forbindelse har vi dykket ned i teorier og hypoteser om hva kjærlighet er, deriblant homofil kjærlighet.

En evolusjonær funksjon?

Når man ser verden gjennom evolusjonære briller, reduseres meningen med tilværelsen til å handle om å få ført gener videre. Det er kanskje ikke verdens mest romantiske utgangspunkt, men det er en interessant innfallsvinkel. Synes nå vi, i hvert fall.

Skal vi se verden fra et slikt reduktivt ståsted, kan det til å begynne med være vanskelig å forstå hvorfor homofili finnes. For i slike tilfeller får man jo ikke ført genene sine videre? Eller?

Det vi ser, er at homofili ikke fases ut av naturen. Den homofile andelen av befolkningen holder seg stabil et sted mellom 2 og 7–8 prosent, alt etter hvilken forsker du spør. Dermed er det naturlig å tenke seg at homofili har en evolusjonær funksjon. Men hvilken?

Sterkere likekjønnede sosiale bånd

Går vi til våre næreste slektninger, bonoboene (dvergsjimpansene), ser vi at homofili er en del av hverdagen (Wrangham, 2019). Både homoseksuell og heteroseksuell sex spiller viktige roller i lek, sosiale transaksjoner, byttehandler med mat, likekjønnet tilknytning og tilknytning mellom paringspartnere.

Hva har så dette å si for oss mennesker? Jo, en som har fundert rundt dette er nevroetolog Andrew B. Barron. Han argumenterer for at homoseksualitet er en nyttig evolusjonær tilpasning fordi den er «prososial».

I det legger han at homofil kjærlighet kan ha utviklet seg fordi det i likekjønnet tiltrekning blant annet ligger fordeler når det kommer til integrasjon og sterkere likekjønnede sosiale bånd.

Holde flokken i live

I tillegg vil vi legge til at sex ikke er den eneste måten å føre gener videre på. Ofte glemmer vi, når det er snakk om evolusjonsteori, at det ikke bare dreier seg om å ha sex for å få ført gener videre. Det er en minst like viktig funksjon i det å oppfostre et sterkt og levedyktig avkom.

Ser vi langt tilbake i tid, til den gang vi levde på savannen i Afrika, kan vi tenke oss at livet var hardt, ressursene få og tilværelsen full av farer. For å overleve måtte vi samarbeide og ta vare på hverandre. Og samarbeid er en av menneskeslektens mest prominente trekk.

Vi kan derfor tenke oss at alle, både de som formerte seg, og de som ikke gjorde det, hadde viktige oppgaver i det å holde flokken i live. Dette kalles gruppeseleksjon på fagspråket og handler om at man bidrar til at gruppen man lever i, skal overleve, ikke bare en selv.

Man trenger altså ikke nødvendigvis få egne barn for å føre slekten videre. Man kan bidra på andre, helt essensielle måter.

I boken vår konkluderer vi med at kjærligheten er en grunnleggende evolusjonær drivkraft. Om den er heterofil, homofil, bifil eller trans, er den naturlig, og den er nyttig.