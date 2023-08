Den gang Norge mente at Ukraina hadde et ansvar for å ha blitt invadert

Også konfrontasjon, våpen og sanksjoner er diplomatiske verktøy.

«Vi er opptatt av at det ikke er med våpen denne konflikten løses, men med forhandlinger og diplomati», sa daværende statsminister Erna Solberg (H) i en spørretime i Stortinget i 2015.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mente på sin side at vi måtte forstå at den russiske invasjonen i 2014 av Krym og proxy-krigen øst i Ukraina var et resultat av «motsetninger». Vi burde ikke klandre Russland alene, for «ingen av partene er helt uten ansvar for disse motsetningene».

Mer enn «motsetninger»

Invasjonen av Ukraina i 2022 viste at det var mer enn bare «motsetninger» som kunne løses med dialog, som hadde utløst de russiske angrepene.

I Aftenposten 1. august mener filolog Håkon Stang at forklaringen heller ligger i russisk «barbari».

Med «arabiske kilder» som basis mener han å se hvordan barbariet har fulgt russisk historie som en «blodrød tråd». Den eneste løsningen er å stoppe det «NÅ».

Den ukrainske Harvard-historikeren Serhij Plokhyj ga nylig et intervju der han også beskriver krigen som «uunngåelig».

Russerne har havnet i en identitetskrise fordi imperiet har kollapset. De har da vært veldig mottagelige for nasjonalistiske visjoner om «status som rettmessig leder i det postsovjetiske området».

Russlands president Vladimir Putins besettelse av Ukraina har vært kjent i mange år.

Prisen Putin er villig til å betale

For Norge er fred med Russland viktigere enn Krymhalvøya. Men selv i 2015 burde vi sett at Putin ville kreve enda mer.

Hva Putin vil ønske seg, er likevel bare én side av saken. Den andre er hva han er villig til å betale for å få det.

For Putin er helt tydelig ikke villig til å betale enhver pris for kontroll over Ukraina.

Selv når krigen har gått dårlig og Russland kan risikere å miste territorium landet har hatt siden 2014, har ikke Putin mobilisert økonomien og befolkningen på samme måte som Ukraina.

Putin ønsker klart å kontrollere Ukraina, men han ønsker også å sikre intern stabilitet i Russland.

Sterkt sanksjonsregime

Hvorfor innså ikke Putin hvor dyr krigen kom til å bli?

Først og fremst hadde han god grunn til å tro at det ukrainske militæret skulle kollapse fort. Her var den russiske sikkerhetstjenesten FSB i godt selskap med amerikanske CIA. Dette var også veldig nær ved å skje.

For det andre var det liten grunn for Putin til å tro at sanksjonsregimet denne gangen ville være så sterkt.

Vi vet at statsledere legger stor vekt på egne erfaringer. Det er mye å forvente av Putin at han skulle forstå hvor annerledes alt ville være ved invasjonen av Ukraina i 2022 sammenlignet med i 2014.

Diplomatiske verktøy

Norske politikere har ikke bare tatt feil av Putin. De har også gått glipp av en mulighet til å styrke troverdigheten til det ukrainske forsvaret og til å vise at i hvert fall enkelte vestlige land ville gå langt i å straffe russisk aggresjon. I ytterste konsekvens har dette nå ført til en krig som kunne vært unngått.

Det vi ikke må miste fra 2015, er håpet om fred og ønsket om å forstå Russland. Vi bør heller ikke fortelle oss selv enkle historier om russisk barbari.

Det vi derimot kan, er å se at konfrontasjon, våpen og sanksjoner også er diplomatiske verktøy.