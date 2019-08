Et lovforslag om endringer i forordningen om flyktende lovbrytere og forordningen om gjensidig rettshjelp i straffesaker har i det siste utløst demonstrasjoner og opprør i Hongkong spesielle administrative region av Folkerepublikken Kina (HKSAR).

Nyhetene og bildene på TV bekymrer mange. Og mange, inkludert våre norske venner, er engstelige for hva som skjer videre. Derfor ønsker jeg å legge frem noen fakta.

Grunnen til den foreslåtte lovendringen er å tette juridiske smutthull som kom frem i lyset i forbindelse med en grusom drapssak, der det viste seg vanskelig å rettsforfølge en Hongkong-innbygger mistenkt for å ha drept sin gravide kjæreste, før han flyktet til Hongkong.

Det som nå skjer, er at en normal juridisk agenda som skal forsvare rettferdighet, blir brukt til å påvirke folk og skape kaos.

Den 15. juni suspenderte HKSAR-regjeringen lovforslaget, slik at mer tid kunne brukes på å lytte til folk. Likevel ville enkelte med egne motiver ikke stoppe og har fortsatt med å skape kaos.

Stormet parlamentsbygningen

1. juli, på 22-årsdagen for at Hongkong returnerte til moderlandet, stormet ultraradikale demonstranter parlamentsbygningen i Hongkong, rev i stykker Hongkongs basislov og griset til HKSARs emblem.

14. juli angrep de radikale politiet med giftig væske og pudder, og en politimann fikk til og med fingeren bitt av. Noen gikk enda lengre og publiserte informasjon om politimannens familie på nettet og skrev svært nedlatende ting om dem.

21. juli angrep de radikale Folkerepublikkens liaisonkontor i Hongkong, griset til det nasjonale emblemet og skrev graffiti som fornærmet Kina og det kinesiske folk. I etterkant ble store mengder eksplosiver funnet under en politiaksjon.

Thomas Peter / Reuters

Kastet bensinbomber

3. august fjernet radikale demonstranter nasjonalflagget fra flaggstangen i Tsim Sha Tsui og kastet det på havet.

5. august begynte de radikale å agitere for streik. For å stoppe vanlige borgere fra å komme seg på jobb, blokkerte de flere hovedtrafikkårer, til og med dørene på T-banetog, for å hindre avganger.

11. august kastet noen opprørere bensinbomber og siktet med kraftige laserpistoler mot politi flere steder. Minst en politimann ble truffet og fikk brannskader i bena.

Siden 12. august har demonstranter samlet seg ulovlig på Hongkongs flyplass, noe som førte til at flyplassen måtte stenge og over 400 flyavganger ble kansellert. Enda verre er det at en kinesisk journalist og en reisende ble holdt tilbake og brutalt slått av voldelige radikale.

Opptøyene er ennå ikke over. De har fullstendig brutt grensene for ytringsfrihet og fredelige demonstrasjoner, trampet på lover og utfordret «ett land, to systemer»-prinsippet. Hongkong står ved et kritisk veiskille, og det som skjer fra nå av angår de som elsker og bryr seg om Hongkong.

Dette må skje

For det første, må volden stoppes slik loven tilsier. Lar man volden og opprørene fortsette, vil dette sette liv og eiendom i fare. Det vil også ødelegge Hongkongs rettsstatsprinsipper og fremgang – noe hele samfunnet må betale for.

Første prioritet for Hongkong er derfor å stoppe volden og gjeninnføre orden uten betingelser.

Politiet har vist størst mulig tilbakeholdenhet og minimal nødvendig bruk av makt. De fortjener respekt og solid støtte fra oss alle.

For det andre, stabilitet og fred er hva folk flest i Hongkong ønsker. I et samfunn som alltid har tatt til orde for rettsstat og rasjonalitet, bør uenigheter, som er uunngåelig i ethvert samfunn, uttrykkes og løses på en fredelig og lovlig måte.

Akkurat nå ser vi at flere i Hongkong står opp mot volden. Hundretusener har holdt to enorme samlinger for å vise sin støtte for regjeringen og politiet.

Vi har også sett at majoriteten av de studentene som deltar i demonstrasjonene, ikke går i ledtog med de ekstreme radikale.

Vi ber dem om å forholde seg rasjonelt og ikke bli brukt som kanonføde. SAR-regjeringen og hele samfunnet jobber samtidig hardt med å finne løsninger for økonomisk vekst og bedre livskvalitet for alle, spesielt for å hjelpe unge mennesker som har vansker med bolig, utdanning og sysselsetting.

Stopp utenlandsk innblanding

For det tredje, må utenlandske krefter slutte å blande seg inn. Enkelte utenlandske krefter, og til og med diplomatiske aktører, har spilt en skammelig rolle i å eskalere situasjonen. De har åpent vist sympati for, veiledet og gitt økonomisk støtte til protestene – noe som kun har ført til mer uro.

Enkelte vestlige medier har også kastet bensin på bålet og bevisst hvitvasket voldelige aktiviteter.

Vi ønsker rasjonelle og konstruktive innspill velkommen, men er sterkt imot provokasjoner og vilkårlig intervensjon.

Hongkong er del av Kina. Ingen bryr seg mer om Hongkong enn det kinesiske folk. Det er folkets vilje å opprettholde lov og orden. Det har vist seg at «ett land, to systemer»-politikken er den aller beste løsningen for langsiktig vekst og stabilitet for Hongkong.

Politikken må følges uten å forvrenges eller mistolkes. Kinas sentralregjering støtter fullt ut SAR-regjeringen i å lede Hongkong i henhold til loven. Sentralregjeringen støtter også Hongkongs politi i deres arbeid med å håndheve loven. Vi støtter Hongkongs rettssikkerhet, stabilitet og videre utvikling.

Alle venner i Norge jeg møtte nylig, støttet mitt syn. Noen uttrykte også bekymring for norske interesser i eller relatert til Hongkong.

Jeg tror lov, orden og rasjonalitet er helt i tråd med ikke bare Hongkongs interesser, men alle partenes.