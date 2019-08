«Jeg nekter å akseptere at jeg ikke er nordmann. Et anonymt menneske på internett bestemmer ikke det», skrev Kaveh Rashidi i sin kronikk «Er jeg norsk?». Kronikken ble skrevet etter at Kaveh Rashidi la ut en Twitter-melding om hverdagsrasisme.

Gikk på gata i Oslo med støydempende hodetelefoner da en fremmed dame pekte på meg og sa noe. Tok av hodetelefonene og sa «Unnskyld?»



«Dra tilbake til Pakistan», sa hun. «Vi trenger ikke leger som deg her.»



Jeg ble stum. Hun gikk videre. Rar og kjip opplevelse, noen folk ass.. — Kaveh Rashidi (@kaveh_rashidi) August 15, 2019

Tweeten er sett av nærmere en kvart million Twitter-brukere og har fått enormt mange reaksjoner. Kronikken er lest av rundt 150.000 i skrivende stund.

«Ethvert sted en mørk tanke får dominere, må noen tenne et lys og vise hva våre gode, norske verdier virkelig er,» skrev Rashidi i kronikken og oppfordret til debatt: «Er jeg norsk? Er jeg 100 prosent norsk? Er jeg nordmann?»

Her er et utvalg av svarene han fikk.

Takk for at du setter ord på ting mange av oss med utenlandsk opprinnelse føler og tenker på litt for ofte i dag. Identiteten jeg har som norsk og nordmann, som likevel blir benektet og dratt i tvil av andre, den er det tidvis vanskelig å forholde seg til og forstå. @safinadeklerk på Twitter

Han er selvsagt ikke norsk og blir det aldri eller, men hva er galt med ikke å være norsk? Eksempelvis blir ikke en nordmann same bare han eller hun blir født på Finnmarksvidda. Svein-Johnny Norderhaug på Facebook

Det finnes dessverre mange som tror at etnisitet og nasjonalitet er det samme. Er man etnisk norsk? Hva da med etnisk dansk? Hvordan klassifiserer man da Henrik Wergeland? Etnisk dansk-norsk? Eller Ludvig Holberg? De ble født i en tid hvor hovedstaden het København. Det finnes ikke noen som kan klassifiseres som etnisk norsk. Dermed står vi igjen med nasjonalitet. Født i Norge og oppvokst i Norge betyr at man er norsk. Og ja, man skal ta debatten uansett hvor absurde motsvar man får. Takk for at du gidder. Erik Staubo i Aftenpostens kommentarfelt

Twitter: Jeg er født i Florida, kom til Bergen som liten gutt og har aldri gått i buekorps eller vært medlem av en kjegleklubb. Likevel kaller jeg meg bergenser. Jeg ble til og med kåret til «Årets bergenser» i @BA_no i 2006. Det må ha vært et annus horribilis, men likevel: Vær stolt! @DavyWathne på Twitter

Du er vel noe persisk/sentral-asiatisk av etnisitet. Men du er jo nordmann, juridisk. Så kan du velge å være det du vil kulturelt. Selv om ikke alle kulturer eller subkulturer vil akseptere deg som en del av sin. Håper jeg står ved siden av deg på et akuttmotak en dag, helst med en kaffekopp. Jon-Jon Vinkenes i Aftenpostens kommentarfelt

Jeg er en gammel dame som ikke kan skjønne at folk (også mye yngre enn meg) ennå ikke har oppdaget at nordmenn kommer i alle farger og fasonger. Selvfølgelig er du nordmann. Like mye som meg, som har et annet utseende enn deg, men som har en svensk bestefar. Er jeg norsk, er du det også! Jorunn Bockelie på Facebook

Jeg er adoptert. Jeg er 50 % koreansk, 50 % amerikansk og 100 % norsk. @arkivirvar på Twitter

Jeg deltar ellers aldri i kommentarfeltene, men nå klarte jeg ikke å la være. Du er selvfølgelig både 100 % norsk og nordmann bedre enn de fleste. Takk både for god kronikk og for at du står opp mot meningsløshetene! Tom Eivind Haug i Aftenpostens kommentarfelt

Bra kronikk! Tror dette er litt typisk norsk. Om ikke bare på rett nasjonalitet. På landsdel: Du er ikke ekte nordlending om ikke begge foreldrene dine er fra Nord-Norge og du er oppvokst der. Evt. sted: du er ikke ekte nittedøl eller stordabu om moren din kommer fra nabokommunen. @KatlaLeni på Twitter

Du er akkurat det du selv føler du er. Jeg er halvt etnisk norsk og halvt etnisk marokkansk, men betrakter meg selv mye mer som en marokkaner enn norsk. Dette til tross for at jeg er født og oppvokst i Norge. Sånn er det jeg selv føler meg, og det kan ingen ta fra meg. Hverken nordmenn eller marokkanere. Roald Ayman Tallabi på Facebook

Det som er synd, er at vi har kommet dit at Kaveh må forsvare seg rolig og tålmodig mot en masse idioter som føler de har rett til å definere han på bakgrunn av hudfarge og foreldrenes fødeland. En norsk identitet som ikke inkluderer @kaveh_rashidi er rett og slett ubrukelig. @achalse på Twitter

Du er en 100 prosent norsk nordmann hvis det er det du føler. Ingen andre kan definere din identitet enn deg selv. Jeg vil imidlertid legge til at du er en vanvittig bra fyr. Wasim Zahid på Facebook

Jeg er selv født og oppvokst i Norge og er òg av iransk opphav, og jeg ser ingen problematikk i at du kaller deg nordmann. (Personlig beskriver jeg meg selv som norsk-iraner for enkelthetens skyld.) @jkhiavi på Twitter

«Jeg nekter å akseptere at jeg ikke er nordmann.» Jeg også. Glad for å ha landsmenn som deg. Tormod Guldvog i Aftenpostens kommentarfelt