Jeg er en jente på 25 år og student. Når jeg ser tittelen Sigurd fåkke pult på en av deres serier, er det noe som knyter seg i meg.

I en verden hvor kvinners rettigheter stadig blir satt på prøve, hvor 90 prosent av verdens befolkning mener at kvinner er underlegne menn og hvor Norge er ett av få land som skal stride imot denne påstanden, synes jeg tittelen på TV-serien går i motsatt retning av hva vi så lenge har kjempet for.

Degradering

Norge har et ansvar overfor verdenssamfunnet for å kjempe for likestilling. Bare 14,4 prosent av verdens ledere er kvinner. I en ny FN-studie i 75 land som utgjør 80 prosent av verdens befolkning, har 91 prosent menn og 86 prosent kvinner fordommer mot kvinner. På verdensbasis blir kvinner sett på som mindre egnet som politiske ledere, de får mindre betalt for antall timer de jobber og av 193 statsledere er kun ti kvinner.

Sigurd fåkke pult er en tittel hvor ytringsfrihet går på bekostning av likestilling. Det er en degradering av kvinner ved at det er fokus på at en gutt skal få seg noe.

Det er ingen hemmelighet at synet på sex har endret seg, og jeg mener mye handler om frykten for å si «nei». Nå til dags forventer gutter sex dersom de spanderer en øl på en jente ute på byen.

Utnyttelse og seksuell trakassering er dessverre hverdagen for mange kvinner, både i Norge og over hele verden.

Jeg blir kvalm

Om tittelen på TV-serien hadde vært Siri fåkke pult, ville hun vært en «hore». Når det er Sigurd, er det synd på ham. Etter en #metoo-diskusjon som har vart i to år, og hvor kraftige overtramp av kvinners rettigheter har kommet ut i offentligheten, hvorfor skal vi gå i motsatt retning?

Ikke la Norge, som burde gå foran som et eksempel overfor resten av verden, miste fokus. Ikke la reklame for TV-serien være en tillatelse til kvinners undertrykkelse i form av seksuell trakassering eller fordommer mot kvinner.

Jeg blir rett og slett kvalm, og jeg håper inderlig at TV-serien kan bytte navn til noe mindre støtende.