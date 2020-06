Lørdag 6. juni anmeldte Aftenpostens Atle Christiansen Wencke Mühleisens nyeste roman Redd deg selv, lille hjerte over en helside.

Litteratur-Norge bør prise seg lykkelig over at en stor, allmenn abonnementsavis som Aftenposten ukentlig bruker så mye plass på bøker. De prioriterer bokstoff høyt, og derfor er det vanskelig å forstå at de ikke krever mer av sine anmeldere. Christiansens anmeldelse er svakt tenkt og dårlig skrevet.

Ugyldig innvending

Som forlegger for rundt 40 skjønnlitterære titler i året aksepterer jeg at vi ikke alltid er enige med anmelderne. Christiansen er ikke er så begeistret for Mühleisens roman. Det er det uansett så mange andre som er, også blant litteraturanmeldere.

Det er ikke Christiansens «dom» over boken som er problemet her, men at han får en helside i lørdagsutgaven til å komme med underlige påstander ikke bare om boken, men også om virkeligheten.

At menn foretrekker yngre kvinner, er en klisjé som svekker romanen, påstår han. Nei, Christiansen, dette er ikke en litterær klisjé, det er statistikk. At dette kan føles som en klisjé, er vitterlig noe helt annet.

Anmelderen er lei av at virkeligheten fortsetter å by oss slike klisjeer, og hvem er ikke det! Men på hvilken måte er det en gyldig innvending mot romanen?

Nedlatende og ubehjelpelig

Christiansen fortsetter: «Slike stereotypier bidrar ikke med spenning og gjør ikke boken nyskapende.» Mühleisens roman handler om det sjokket som oppstår hos hovedpersonen da hun oppdager at hun er fanget i nettopp de kjønnsstereotypiene hun trodde seg fri fra.

Anmelderen har ikke forstått at det er virkeligheten som ikke er nyskapende. Han beskylder Mühleisen for å være «låst i utgåtte forestillinger om mann og kvinne», mens det hun gjør i romanen, er jo tvert imot å undersøke disse forestillingene og forsøke å låse oss ut av dem.

Morten Uglum

Redd deg selv, lille hjerte reflekterer over kjærlighet, men også over aldring og hva det vil si ikke lenger å bli elsket, ikke bli begjært, ikke være kropp og nærvær for en annen. Den behandler med stor selvfølgelighet hovedpersonens «bekymring for aldring og tap av sexappell» (sitat fra anmeldelsen), ikke i form av ungdomsdyrkelse, men med en akutt bevissthet om hvor forgjengelig livet og kjærligheten er.

Det er uforståelig hvor Christiansen finner grunnlaget for sin nedlatende (og ubehjelpelig formulerte) sistesetning: «Romanen virker nesten litt uvitende om tidens herredømme over livets gang.»

Hvorfor tvile?

Gjennom anmeldelsen formidler Christiansen én ting: at han ikke har forstått hva boken han anmelder, handler om.

Man kan spekulere over hvilke beveggrunner han har for å mistenkeliggjøre premisset i en roman om en kvinne som frykter å bli forlatt av den hun elsker, og til å trekke i tvil den virkeligheten romanen beskriver.

Mye viktigere i denne sammenhengen er imidlertid hvordan Aftenposten, som tar mål av seg til å være en avis som tar litteratur på alvor, ser seg tjent med å sette en så – unnskyld meg – vrøvlete anmeldelse på trykk.

