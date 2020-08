Ja, vi trenger planleggingsdagene | Ida Blichfeldt

Ida Blichfeldt Masterstudent og tidligere pedagogisk leder i Solemskogen Naturbarnehage

Det lar seg ikke gjøre å ha møter i barnehagen med 15 1-3-åringer og 20 4-6-åringer i samme rom, påpeker Ida Blichfeldt. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Samarbeidet og miljøet mellom de ansatte legger en ubeskrivelig viktig grunnmur for arbeidet vi gjør med barna.

Svar til Elin Sebjørnsen (Aftenposten 12. august):

Som tidligere pedagogisk leder i barnehage er mitt spørsmål: Hvordan skulle vi ikke hatt planleggingsdager?

Dette var for oss de to til fire dagene i året der vi uforstyrret kunne bruke tid sammen som personalgruppe på å jobbe med alt fra barnehagens visjon (de fleste som har jobbet i team, vet viktigheten av å jobbe mot et felles mål) til innhold i planer, faglige problemstillinger, praktiske utfordringer, diskusjoner og å bygge et godt arbeidsmiljø oss imellom.

Og ikke minst: til å bli inspirert og motivert til å gjøre den daglige og enormt viktige jobben vi gjør resten av året.

Noen få dager

Som lærer i videregående har du sannsynligvis ikke den utfordringen at personalmøter blir avbrutt av at en lærer fra en annen klasse kommer inn med en elev som har ramlet og slått seg, trenger ny bleie eller har kastet opp.

Det er ikke snakk om mange dager i løpet av et år. Det å ha noen få muligheter til å kunne sitte fordypet i faget sitt sammen med kolleger over lengre tid, er et gode som er en selvfølge på andre arbeidsplasser, men ikke i en barnehage.

Samarbeidet og miljøet mellom de ansatte legger en ubeskrivelig viktig grunnmur for arbeidet vi gjør med barna. For at vi skal jobbe samkjørt mot god faglig kvalitet, og med så gode pedagogiske og praktiske løsninger som mulig i en hverdag som kan være både hektisk og krevende.

Småbarn som krabber rundt

Kanskje er behovet for planleggingsdager annerledes på videregående og i barnehage. Kanskje får dere nok møtetid sammen ellers i året. De som har forsøkt å få til hjemmekontor med et par småbarn krabbende rundt, forstår kanskje hvorfor det ikke lar seg gjøre å ha møter i barnehagen med 15 1-3-åringer og 20 4-6-åringer i samme rom.

I en ideell verden ville barnehagene hatt midler til å kunne ha så mange ansatte på jobb at vi på en glatt måte kunne organisert gode, fruktbare og effektive planleggingsmøter i arbeidstiden. Dette er ikke realiteten for de fleste barnehager.

