Astrologi har nylig blitt akseptert som fag og kvalifiserer til lån fra Statens lånekasse.

Det er meget enkelt å påvise at astrologi er bedrag. Den moderne astrologien ble født for ca. 2000 år siden.

Tabellen viser når solen befant seg i de forskjellige stjernetegnene for 2000 år siden og i våre dager, beregnet med «Starry Night», og hva astrologene bruker.

Anne Gjertsen

Ifølge astrologene er jeg en Vannmann, men den 26. januar 1935, da jeg ble født, var solen faktisk i Stenbukkens tegn. Astrologene bommer altså med ca. en måned på når solen befinner seg i stjernetegnene. Tenk på det når du leser horoskoper!

Smører jevnt utover

Astrologene smører stjernetegnene jevnt utover året, mens de faktisk passeres på mellom en og fem uker. Slangebæreren overser astrologene, selv om solen er der i 17 døgn. Den er i Skorpionen åtte døgn.

Solen passerer stjernetegnene på forskjellige datoer ved forskjellige årstall, for at jordens akse peker på forskjellige steder på himmelen ved forskjellige tidspunkter. I dag peker aksen omtrent på Polstjernen, men for 2000 år siden pekte den på et helt annet sted.

På grunn av presesjonen vil aksen peke på en sirkel på himmelen, som aksen på en snurrebass, og bevege seg rundt på 25.800 år. På 2000 år flytter stjernebildene seg derfor litt mindre enn en måned. Noen astrologer påstår at presesjonen ikke har noen betydning, siden man baserer seg på vårjevndøgnet. Det er feil. Presesjonen påvirker jevndøgnenes plassering.

Evne til å lure oss selv

Vi har en vidunderlig evne til å lure oss selv.

James Randi (1994) viste dette fra en radiostasjon i USA. Lyttere sendte inn fødselsdato, og horoskoper ble lest opp for tre av disse, som sa at horoskopene var fulltreffere. Men Randi hadde ikke brukt lytternes datoer. Han leste opp horoskoper som en astrolog hadde laget for tre andre personer.

John Allen Paulos (1998) refererer flere undersøkelser om astrologi. Shawn Carlson ved University of California fikk 116 personer analysert av 30 astrologer. De fikk tre personlighetsprofiler for hver person og skulle velge den riktige. De traff rett en gang av tre, det vil si helt tilfeldig. En sjimpanse hadde valgt like bra.

Umoderne, feilaktig og tåpelig

Det er veldig mange undersøkelser som viser at astrologien ikke fungerer. Det finnes jo ikke noen forklaring på hvorfor den skulle fungere.

Å tro på astrologi er i dag like umoderne, feilaktig og tåpelig som å tro at jorden er flat. Astrologene forsøker selvsagt å snakke bort disse faktaene, men noen politikere burde kanskje lure på hva som skjer med fakta i skolen?

