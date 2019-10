Denne uken publiserte NRK to nye episoder av dokumentarserien «Innafor» der temaet er selvmord. I programmet får vi se hvordan innhold på Instagram kan ha påvirket flere jenter til å ta sitt eget liv.

Først og fremst: Mine tanker er med familiene og vennene til jentene og med alle andre som strever med disse vanskelige utfordringene.

Som ansatt i Instagram erkjenner jeg likevel at omtanke ikke er nok. Vi skylder alle som bruker Instagram, spesielt de som er utsatt for selvmord og selvskadingsrisiko, å gjøre alt vi kan for å holde dem trygge på vår plattform.

Komplekst tema

Selvmord og selvskading er krevende og komplekse temaer som vi alle bryr oss om, også vi som jobber i Instagram. Men utfordringene er kompliserte, og det finnes mange meninger om hvordan man best skal nærme seg dem.

På den ene siden kan unge mennesker bli negativt påvirket av det de ser på nett, og som et resultat av det, skade seg selv. Dette er en reell risiko.

Samtidig deltar mange unge mennesker på nett for å få støtte til utfordringene man måtte ha. De som deler legede arr eller de som snakker om bedring fra spiseforstyrrelser.

Ofte er disse støttenettverkene på sosiale medier den eneste måten de har for å finne andre mennesker som har gått gjennom de samme opplevelsene. Å stilne disse samtalene kan derfor ha store konsekvenser.

Oppdaterte retningslinjer i februar

I samarbeid med akademikere og mental-helse organisasjoner over hele verden, jobber vi hele tiden med å oppdatere balansen mellom å la brukere dele sine opplevelser samtidig som vi beskytter andre fra å bli eksponert mot potensielt skadelig innhold.

I løpet av de siste månedene har vi jobbet aktivt med flere av utfordringene som blir belyst i NRKs dokumentar.

Vi har aldri tillatt brukere å dele innhold som oppfordrer eller promoterer selvskading og selvmord. I februar oppdaterte vi våre retningslinjer i henhold til samtaler vi har hatt med våre ekspertrådgivere. Vi forbød grafiske bilder av selvskading. Vi har også introdusert ny teknologi for å finne og håndtere denne typen innhold.

Vi har nylig videreutviklet våre retningslinjer. Vi tillater ikke lenger fiktive bilder av selvskading på Instagram, som for eksempel tegninger, illustrasjoner eller memer som tar i bruk grafisk billedbruk fra filmer eller tegneserier.

Vi fjerner også bilder som kanskje ikke viser selvskading, men som illustrerer metoder eller materiale forbundet med selvskading.

Vi anbefaler ikke kontoer som poster denne type innhold, og vi jobber med å synliggjøre flere ressurser fra organisasjoner som tilbyr støtte, som for eksempel Kirkens SOS og Mental Helse.

Vi ser fremskritt

Vi vet at disse tiltakene kan gjøre en forskjell. Som et resultat av endringene vi har gjort, har vi fjernet, redusert synligheten for eller lagt til advarsler på mer enn 834.000 innlegg på verdensbasis. Vi klarte å finne mer enn 77 prosent av dette innholdet før det ble rapportert til oss.

Selv om dette er fremskritt, vet vi at arbeidet aldri tar slutt. Dette er komplekse utfordringer som ikke lar seg løse av ett enkelt selskap eller med en liste med retningslinjer.

Vi blir ofte spurt om hvorfor vi i det hele tatt tillater innhold som omhandler selvmord og selvskading på Instagram. Eksperter forteller oss at Instagram kan gi folk en mulighet til å dele sine vanskeligste øyeblikk og sine historier om bedring, og at dette kan være et viktig hjelpemiddel på veien mot å bli frisk.

Å hindre folk fra å dele denne typen innhold, kan føre til stigmatisering av disse helseutfordringene. Det kan også hindre venner og familie fra å identifisere og respondere på brukernes rop om hjelp.

En utfordring i konstant utvikling

Å finne den rette tilnærmingen til denne problematikken krever mer enn én enkelt endring i våre retningslinjer og en enkeltoppdatering av vår teknologi.

Våre retningslinjer og vår teknologi er nødt til å utvikle seg i takt med at adferd endres og nye trender dukker opp. For å holde oss oppdaterte på nye trender, møter vi hver måned eksperter på selvmord og selvskading. I tillegg konsulterer vi her i Norge med organisasjoner som Kirkens SOS og Mental Helse slik at vi bedre kan forstå utfordringene vi står overfor.

NRKs reportasje er en tragisk påminnelse om utfordringene som mange unge møter på både on- og offline.

Vi vil fortsette å jobbe for å holde alle trygge på Instagram. Samtidig vil vi gjøre det mulig å la folk få tilgang til hjelp som kan utgjøre en forskjell når de trenger det som mest.