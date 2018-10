Går innom postkassen. Sjekker den bare et par dager i uken. Postkassen er et fenomen som tilhører fortiden. Min er som oftest tom.

Finner et lite hefte om «Høsttilbudet» fra seniorsenteret i nærheten. Er jeg der nå? tenker jeg. At jeg snart kan spise billige middager, få stelt føtter og lese gratis aviser?

Men jeg er ikke der. Ennå. Er i jobb og skal jobbe flere år til. Men de har helt sikkert sendt ut til alle over en viss alder, og da har de tenkt på meg også.

Jeg får også fast et blad som er beregnet på seniorer, tror de sender til alle over 55 år. Jo da, med mine 64 år er jeg der i alle fall.

Ingen vil bli betraktet som gammel. Men jeg har begynt å venne meg til det, kjent på det vakre ordet gammel – og altså ikke eldre, som jeg synes er knusktørt og som ikke sier noen ting. Har åpen fødselsdato på Facebook, så kan de som er interessert, følge med og ikke spekulere over hvor gammel jeg er.

Og så orker jeg ikke leke ung. For jeg er ikke ung, og har ikke vært det på mange tiår.

Det er greit at jeg ikke ser så verst ut – til å være 64 år. Morsom er jeg også, langt fra å være en sur, gammel grinebiter. Men jeg erfarer jo at 29-åringer synes de blir gamle når de passerer 30 år.

40-årskrisen er et fast ritual for menn, for ikke å snakke om 50-årsfester som kan utarte til å bli voldsomt ungdommelige feiringer.

60 år pleier å foregå litt mer i det stille. For da ser jo de fleste ut som om de er eldre, ja nesten gamle.

Men når er vi gamle?

Nå vet jeg at om jeg er snill mot meg selv, så kan jeg bli 100 år. Skal jeg være gammel i 40 år, da? Altså fra 60 til jeg feirer 100-årsdagen min?

På Tinder skriver en mann på 72 at han fortsatt har unggutten i seg (sic), og 58-åringen mener at han er en ung, sprek mann.

Jeg tror jeg heller ønsker meg en mann og ikke en gutt fra Tinder-universet, jeg. Så jeg kan flashe både grått hår og rynker uten å skamme meg.

Der er det også mange som jukser på alderen. Men med dårlige tenner, volum rundt magen og tynt, farget hår avslører bildene dem. De er ikke 48 år. Eller 52 år.

Da jeg skrev på egen Tinder-profil at det er fint å være 64 år, fikk jeg ingen match. Gærne dame tenkte nok unggutten på 72 og den spreke unge mannen på 58 år.

Men er jeg der nå?

Gammel altså.

