«Du får 10 ekstra poeng på eksamen hvis du kan vise at du har stemt i valget 6. november.» Det sa professoren til oss før den første eksamenen her på University of Maryland i USA.

Det er ikke til å legge skjul på at de som er minst politisk aktive, og som i minst grad bruker stemmeretten sin, er den yngre generasjonen. Det er også tilfellet i USA.

Lang vei til urnen

Utfallet av det kommende kongressvalget 6. november kan stå og falle på om de unge stemmer eller ikke. Da er det dumt at stemmeprosessen er gjort ekstra vanskelig for de unge i landet.

«For å stemme må jeg dra hjem.» Først la jeg ikke så mye i dette utsagnet, før det gikk opp for meg at medstudenten min ikke mente en fem minutters tur hjem, men han mente hjemstaten sin, Texas, over 1500 kilometer unna.

Studenter må vise «proof of residency» for å kunne stemme i den staten de er i. Adressen til universitetet eller eventuelt dormen du bor på, er ikke bra nok.

ID for å stemme

Det andre problemet er at USAs føderalistiske styreform skaper en rekke problemet for studenter som ønsker å stemme. Noen stater har noen regler, og andre stater har andre regler.

I noen stater er en regel er at man må vise ID. Greit nok, men ID-en må ha adressen din i den staten du skal stemme. Flertallet av amerikanere bruker førerkort som ID, men mange studenter har førerkort fra hjemstaten, og det er det er derfor ikke gyldig identifikasjon.

De godtar heller ikke studentbevis som ID, og bankkort fungerer ikke som ID i USA. Den eneste ID-en som er igjen da, er passet. Det viser heller ikke til en adresse der du er akkurat nå, men viser hvilken stat du ble født i.

Å stemme hjemmefra

USA har systemer som gjør det mulig å stemme selv om du ikke er i hjemstaten, men å få papirene på dette og å sende dem hjem igjen, er en lang prosess som krever mye planlegging.

Nok en gang får statene selv bestemme regler for denne prosessen, og enkelte stater gir kun tillatelse til en slik stemmeform hvis du har en gyldig unnskyldning. Som om det at du er flere hundre kilometer unna, ikke er en gyldig unnskyldning i seg selv.

Systemet stemmer ikke

Universiteter forsøker å gjøre det lettere for studenter å stemme, slik mitt universitet har gjort, men likevel er det spådd at under halvparten av de yngste velgerne kommer til å stemme i år.

Valgene i USA må være representative for folket. USA må lage nye regler for stemmegivning, og det må bli lettere.

USA er tross alt «the land of freedom, equality and opportunity.» Dette blir det vanskelig å forsvare når det nåværende stemmesystemet nærmest ekskluderer studenter.

