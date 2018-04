Kort sagt, søndag 15. april

Vi kan ikke stoppe alt samarbeid med Kina

Tidenes største norske delegasjon er på vei til Kina med forskningsministeren i spissen. Er de naive, og burde de heller blitt hjemme? Det er sant at Kinas politiske styre de siste årene er blitt mer diktatorisk. I høyt tempo utvikles avanserte metoder for overvåking og sensur.

Alle som reiser til Kina denne uken, bør ha dette i mente. Men det betyr ikke at vi skal stoppe samarbeid med akademikere, eller at Kunnskapsdepartementet burde holdt seg hjemme. De problemer verden står overfor, kan ikke løses uten Kina. Vi trenger kontakt med forskere i landet og samarbeid med institusjoner, uten å gi avkall på vår akademiske frihet.

Kina investerer kraftig i forskning, og forskere oppfordres til å publisere internasjonalt og reise utenlands. Forståelsen av Kina glipper hvis vi tror alt dreier seg om makt som utøves brutalt og effektivt fra toppen. To av oss får ikke visum til landet. Likevel reiser resten av oss til Kina og forsøker å styrke vårt samarbeid. Vi arbeider for at flere norske studenter skal lære kinesisk og få kunnskap om landets kultur, samfunn og politikk. Bare på den måten kan vi bygge bedre Kina-kompetanse fremover.

Anna Lisa Ahlers, Halvor Eifring, Mette Halskov Hansen, Rune Svarverud og Koen Wellens, Kina-forskere ved Universitetet i Oslo

Midtøsten-ekspert med desinformasjon

Midtøsten-eksperten professor Hilde H. Waage ga direkte feilinformasjon om Gaza i Aftenposten 8. april. I én setning var det tre feil: «Palestinerne på Gaza-stripen har levd i et israelsk-styrt hermetisk lukket fengsel siden 2005.» Feil nr. 1: «israelsk-styrt». Israel beordret alle sine innbyggere til å forlate Gaza i 2005, og siden da har palestinerne styrt.

Feil nr. 2: «hermetisk lukket»: Israel slipper inn over 400 trailere med varer hver arbeidsdag. Israel kontrollerer hva som sendes inn. En FN-rapport har slått fast at blokaden er lovlig.

Feil nr. 3: «fengsel»: Fra 2014-krigen til februar 2016 – på halvannet år – utstedte Israel over 100.000 innreisetillatelser for palestinere i Gaza. Det gjaldt handel, medisinsk behandling og bønn i al-Aqsa moskeen.

Journalisten kom ikke med ett kritisk spørsmål. Tok han Waages påstander for god fisk? Her står både avisens og professorens rykte på spill. Aftenposten bør skolere journalistene sine bedre og samtidig finne en Midtøsten-ekspert som svarer faglig og ikke med desinformasjon.

Dag T. Elgvin