Infrastrukturen for entreprenørskap i Norge har aldri vært så bra som i dag. Neste steget er å endre våre holdninger til mennesker som våger. Hvis ikke, som historien viser, står vi igjen i fare for å miste ikke bare gründertalenter til utlandet, men også nye arbeidsplasser og teknologier de skaper.

Reiste ut av Norge

September 2012 intervjuet jeg 85 år gamle Fred Kavli om hans fond som hjelper unge forskere opp og frem i verden.

Det ble et fint intervju, men jeg så ikke at han var mer enn en toppleder. For han var også en modig gründer som startet sin første bedrift allerede som 13-åring. Som 29-åring, oppgitt over manglende muligheter i Norge, landet han i California og fikk seg jobb tre dager etterpå. Senere startet han sensorteknologi-bedriften Kavlico, som ble solgt for 345 millioner USD.

Han døde året etter intervjuet, og jeg fikk aldri snakket mer med ham om hans gründerreise, rett og slett fordi entreprenørskap var et nytt felt for meg. Den gang, i 2012, var dette mer en fragmentert subkultur knyttet til skoler, forskningsmiljøer og universiteter. Startet du noe genialt, sto du alene i det uten rådgivere og investorer. Med flaks preget du finansnyhetene for spesielt interesserte og ikke underholdningen på NRK. Ordet «gründer» hadde en negativ klang.

Manglende respekt for gründere

Likevel merket jeg at noe var i ferd med å skje i denne subkulturen. Folk hadde en annerledes energi og et større «hvorfor». Mens toppledere glattet over budskapet sitt, delte gründere sine David og Goliat-utfordringer og sine drømmer. De inspirerte til og med meg.

Høsten 2017 utga jeg på eget forlag boken Alt eller Ingenting med historier fra folk som Kavli. Han var ikke den eneste som reiste ut av landet for å realisere drømmene sine. Jeg spurte dem om det jeg burde ha spurt Kavli om: Hva skulle til for at du ble igjen i Norge og for at du skulle få til minst like mye som i utlandet? Svarene deres viste at å være gründer er tøft nok, men å være gründer i et land uten infrastruktur og kultur for å respektere og hjelpe dem som tar sjansen og feiler, føltes nærmest umulig.

Magisk

Jeg kom også tett på unge gründere som lenge før 2012 hadde begynt å bygge ut et økosystem for mer nyskaping, som kontorfellesskap, mentorprogrammer og inkubatorer for gründere. Å følge med på deres personlige og profesjonelle vekst har vært ganske magisk.

År etter år har de utfordret negative holdninger om gründere, oppmuntret flere til å skape nye arbeidsplasser og bygget nettverk på tvers av miljøer. Deres møteplasser tiltrekker til og med norske gründere som forlengst har flyttet fra Norge, men som ser at det endelig skjer noe her.

Har vi råd til å miste dem?

Det er kanskje et sårt punkt for noen av dem, at de måtte reise fra hjemlandet for å finne den hjelpen og infrastrukturen de trengte. Men burde det ikke være et sårt punkt for oss alle i Norge? At vi så lett ga slipp på gründertalentene våre, de som hadde lyst til å skape nye teknologier og nye arbeidsplasser her i Norge, men som møtte mer motstand og skepsis enn nødvendig. Hva om det skjer igjen? Har vi som samfunn råd til å beholde holdningene våre til nyskaping, men miste dem som satser?

