Kort sagt, tirsdag 8. januar

Svakt av NRK

På Idrottsgallan på svensk fjernsyn har det i alle år vært en sekvens der man minnes gode idrettsfolk som døde i løpet av det forrige året. Det gjøres ved å vise bilder av dem til seriøs musikk.

På den norske Idrettsgallaen bryr ikke NRK seg om å ære de døde, men kaster bort sendetiden under gallaen med flere tåpelige innslag.

Vibeke Skofterud ble ikke nevnt med et eneste ord. NRK burde rødme av skam.

Lars Olle Engaas, kretsmester

Ufattelig å glemme Northug

Hvordan er det mulig å glemme Petter Northug på Idrettsgallaen 2019? Ufattelig! Kjempeskuffet! Kanskje han får sin pris i Sverige?

Harald Oddvik, Horten

Tungtvannsoperasjonens betydning

I en kronikk 4. januar tar Hans Christofer Børresen utgangspunkt i et innlegg der jeg skrev at de allierte trodde at Nazi-Tyskland satte mye inn på å utvikle en atombombe. At det i ettertid er påvist at Hitler ikke var spesielt opptatt av dette, er selvsagt interessant, men blir på siden av poenget. Den danske vitenskapsmann Niels Bohr møtte lederen for det tyske atomforskningsprogrammet, Werner Heisenberg, i København høsten 1941 og formidlet etterpå til de allierte at Nazi-Tyskland prioriterte et forskningsprogram som kunne lede til utvikling av en atombombe.

Etterretningsvirksomhet er som å søke biter i et puslespill, i halvmørke. Bohrs uttalelse var viktig. Beroligende meldinger som kom, kunne være plantet av nazistene. Det forhold at Hitlers toppfolk i Norge, rikskommissær Terboven, og general von Falkenhorst, inspiserte ødeleggelsene dagen etter sabotasjeaksjonen og iverksatte omfattende sikringstiltak, sier sitt om tyskernes oppfatning om tungtvannets betydning. Terboven var lydhør for hva Hitlers «hoff» var opptatt av. Børresens kunnskaper og synspunkter ligger utenfor rammen av det etterretningsbilde de allierte hadde på det tidspunkt beslutningen ble tatt om å stoppe tilførselen av tungtvann til det tyske atomforskningsprogrammet. Og det svekker selvsagt ikke den bragd de norske sabotører sto for i februar 1943.

Oddmund H. Hammerstad, Oslo

Urovekkende øremerking: Færre lærere i Finnmark

I sin lederartikkel 29. desember skriver Aftenposten at lærernormen ikke har « … ført til at småkommunene har mistet lærere eller at andelen ufaglærte har økt i urovekkende grad». Dette er en fortegning av situasjonen: Antallet ufaglærte i Finnmark har økt, fra 10,2 til 11,1 prosent, mot et landsgjennomsnitt på 5,7. Syv av nitten kommuner i Finnmark har mer enn 20 prosent ufaglærte, mot tre i fjor. Situasjonen er også forverret i ytterligere 25 kommuner: ni i Troms og 16 i Nordland. Lærernormen er øremerkede bevilgninger hvor man prioriterer de deler av landet hvor det er flest elever. Det medfører en nedprioritering av de deler hvor det er færrest lærere. Mange vil mene at det siste er urovekkende, så meget mer som Nord-Norge ifølge såkalte skolebidragsindikatorer allerede er i en underklasse for seg.

Karl Øyvind Jordell, professor, Universitetet i Oslo

