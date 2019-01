Levealderjustering er et av Pensjonsreformens viktigste virkemidler for å redusere folketrygdens brutto utgifter. Hvordan har denne nye modellen fungert etter åtte år?

Med Pensjonsreformen forsvant pensjonistenes forhandlingsrett. Fra 2011 skulle minstepensjonene først økes med lønnsvekst og deretter reduseres med forholdstallet for 67-åringene i reguleringsåret. Modellen innebar at minstepensjonene ved 67 år ville bli lavere og lavere for hvert nytt kull i forhold til de gamle reglene.

Etter bare fem år måtte imidlertid sosialøkonomenes modell bøye av for den sosialpolitiske virkeligheten. I 2016 innførte de borgerlige partier et tillegg på 4000 kr på minstepensjonen for enslige. Dermed ble halvparten av levealderjusteringen kompensert. I 2017 innvilget Stortinget 4000 til for enslige og 1000 for gifte og samboende fra 2018.

Trekket er kompensert for enslige

Nå er hele trekket for levealdersjusteringene fra 2011 i praksis kompensert for enslige. Minstepensjonene er nå på samme nivå som de ville ha vært etter gamle regler. Fra neste høst skal enslige minstepensjonister ha nye 4000 kr i tillegg til det som oppnås i «trygdedrøftingene». Da vil ventelig minstepensjonene for enslige bli høyere enn de hadde vært etter gamle regler uten levealderjustering.

I privat sektor ble den gamle sosial AFP-ordningen skrotet i 2008 til fordel for en ny AFP som favoriserer de ressurssterke. I samme oppgjør ble det enighet om et kompensasjonstillegg for kullene født før 1963, som har bidratt til å dempe effekten av levealderjusteringen for de samme kullene. I 2018 ble det enighet om et «slitertillegg». Ifølge protokollen vedgår ledelsen i LO og NHO at det er forskjell på jobber og mennesker og at «ikke alle kan jobbe lenge». Tillegget demper effekten av levealderjusteringen.

Slitertillegg

I offentlig sektor ble det i 2009 enighet om at offentlige tjenestepensjoner også skal levealderjusteres som i folketrygden. Men det ble innført et garantitillegg for dem med full tid i tjenestepensjonen født før 1959, som skulle kompensere for levealderjusteringen inntil 66 prosent. Så langt har tillegget først og fremst kommet en liten gruppe høytlønte til gode.

I 2018 ble det enighet om fem nye tillegg og endringer i tjenestepensjonsreglene. Kullene født mellom 1959 og 1962 skal ha et nedtrappet garantitillegg. Kullene født 1963 til 1967 skal ha et lite overgangstillegg – også kalt slitertillegg – på maks 15 prosent G og som ikke skal levealderjusteres. Denne gruppen skal også ha et nytt tillegg for opptjening i tjenestepensjonen før 2011.

Ikke sosialpolitisk bærekraftig

Videre skal kullene født mellom 1954 og 1962 få en mindre hard levealderjustering enn det Arbeids- og sosialdepartementet bestemte egenhendig etter 2008-oppgjøret. Denne endringen medfører at flere i denne gruppen kommer vesentlig bedre ut ved å jobbe til 70 år enn kullene født før 1954. For det femte skal gruppen født mellom 1954 og 1962 være sikret et tillegg som utgjør 2,5 G dividert på folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet, eventuelt avkortet for manglende medlemstid. Dette tillegget vil kompensere for levealderjusteringen i mye større grad enn det garantitillegget gjør.

Etter åtte år er det innført 12 forskjellige tillegg som kompenserer for effekten av denne nye tvangstrøyen av en sosialøkonomisk modell. Hvordan vil dette se ut innen dagens unge blir pensjonister? Hvor mange flere tillegg må til for å se at hele prinsippet med levealderjustering på lengre sikt ikke er sosialpolitisk bærekraftig i et rikt land?