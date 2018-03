Svar til Morten Bråthens debattinnlegg 27. mars om utbruddet av norovirus på DNT-hytter.

Først og fremst synes vi det er veldig kjedelig at din kone ble syk og dere fikk ferien ødelagt! Vi er de første til å føle med alle dem som fikk ferien sin amputert av magetrøbbel denne påsken.

Du etterlyser en bedre strategi fra DNT sin side for hygiene, og dette vil vi naturligvis se nøye på etter denne påsken. Uten å forskuttere evalueringen, så må vi gå gjennom alt fra anleggene våre til hvordan vi informerer gjestene våre.

Vi legger ikke ansvaret over på gjestene

Siden det første tilfellet ble kjent, har vi brukt mye tid på å hjelpe hyttene med syke gjester, følge opp tiltak som iverksettes og kommunisere med turgåere som vurderer påskeplanene sine. Vi har også brukt mye tid på mediene som ønsker oppdatering på antall syke osv, og vi har forsøkt å gi ærlige og klare svar.

Det har ikke vært meningen å legge ansvaret over på gjestene. Vi har først og fremst ønsket å få frem at noroviruset er svært smittsomt, og at det både er lett å ta det med til fjells og videre mellom hyttene. Som smitteveroverlegen fra Folkehelseinstituttet uttalte til NRK nyhetene 28. mars: «Du kan like gjerne bli smittet i byen som på fjellet».

Ca. 50 syke av 1500 gjester

Håndvask og forsterket renhold er klare anbefalinger fra helsemyndighetene, og dette har vært det viktigste for oss å få frem.

Ikke minst har det vært viktig for alle de andre gjestene som var og er på tur på Hardangervidda. Bestyrernes og gjestenes innsats for begrense spredningen har vært helt avgjørende, og nå ser det ut til at spredningen har avtatt. Vi har registrert ca. 50 syke personer av ca. 1500 overnattingsgjester i samme periode, og vi følger fremdeles opp hyttene tett for å unngå at folk blir syke.

Vi kommer til å ha en grundig evaluering når vi er ferdige med påsken, og vi skal ta med oss dine forslag inn i dette arbeidet.