Aftenpostens journalist og kommentator, Joacim Lund, hevder på kommentarplass onsdag at radiodigitaliseringen har gitt oss en påske uten radio.

Vel, mandag hadde NRKs Påskelabyrinten 736.000 lyttere, tilsvarende gjennomsnittet de siste 5 år. Det viser at de aller fleste radiolytterne er blitt med videre etter digitaliseringen.

Under OL var NRK Sport en av landets største kanaler. Listhaug-saken ga NRK P2 høyere lyttertall enn på mange år. Godt innhold fenger, og publikum kan velge mellom ulike digitale løsninger for mottaket, direkte, i opptak eller som podkast.

En tredjedel av all radiolytting er på kanaler som hadde liten eller ingen distribusjon på FM.

Radioen digitaliseres i store deler av Europa, men i ulikt tempo tilpasset forholdene fra land til land. Men frekvenser er et knapphetsgode, og det er lite sannsynlig at analog bruk av det verdifulle FM-båndet vil fortsette i Europa over tid, parallelt med digital kringkasting. Det er derfor en stor fordel å ha gjennomført skiftet.

Alle landsdekkende radiokanaler er nå heldigitale, og kringkasterne er takknemlige for den jobben publikum har gjort i forbindelse med overgangen. Til gjengjeld skal vi lage god radio hver eneste dag, også i påsken.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter