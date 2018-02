I sin kronikk på debattsidene i Aftenposten 8. februar ser Eirik Eglad ut til å ha klart å forvrenge hvert eneste faktum ved hele Tyrkias terroroperasjon «Olivengren» i Afrin.

Terrorister

Det er påfallende å se hvordan artikkelforfatteren, som andre som fremsetter lignende påstander, er så villig til å karakterisere Tyrkias legitime intervensjon som en invasjon. Han foretrekker tilsynelatende noen terrorister fremfor andre, da Tyrkia og deres samarbeidspartnere har kjempet mot IS og en rekke andre terroristgrupper på syrisk og iraksk jord – og ingenting av dette blir oppfattet som en invasjon.

PYD er en selverklært gren av terroristorganisasjonen PKK. De har faktisk felles kommando- og rekrutteringsstruktur. En IS-kriger blir ikke til en annen når han krysser grensen. Det samme gjelder for PKK/PYD-grupperingen. Tyrkia måtte reagere på den voksende trusselen ved den syriske grensen, noe som de over 700 tilfellene av aggressiv adferd fra PYD ved grensen vitner om.

Operasjon Olivengren utføres utelukkende som et legitimt selvforsvarstiltak i overensstemmelse med paragraf 51 i FN-pakten og i fullt samsvar med internasjonal lov. Tyrkia respekterer forbundet og Syrias territoriale integritet. Men fordi vi nå lider under konsekvensene av fravær av myndighet og orden i Syria, blir vår stat tvunget til å sørge for egen sikkerhet, om nødvendig utenfor egne grenser.

Feilinformasjonskampanje

I den forbindelse utvises den største forsiktighet for ikke å påføre skade på sivile eller deres eiendom, også på bekostning av risikoen dette hensynet medfører for tyrkisk militærpersonell. Vi formidler gjerne nettlenker som tydelig viser hvilken feilinformasjonskampanje PKK/PYD-terroristene og deres tilhengere fører.