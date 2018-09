Som mange vet kan hunder hoppe opp mot et menneske av glede. Dette er normal hundeadferd der hunden ikke har intensjon om å skade, men loven åpner for å tolke dette og lignende adferd som et angrep. Den fagkyndiges evalueringer har liten betydning i en rettssak. Derimot vektlegges menneskets fryktfølelse, selv om situasjonen ikke er en reelt farlig situasjon.

Terskelen lav for å ta liv

Saken mot hunden Bob er et eksempel på dette. Bob dro i båndet og hoppet opp mot et menneske og i retning av en barnevogn. Dette var adferd som ble tolket som et angrep, og han ble dømt til døden. Dette på tross av at fagkyndige anså han som en trygg hund.

Bobs intensjon i situasjonen hadde ingenting å si. Dommen til Bob uttrykker det vi har sett i flere saker, nemlig at terskelen for å avlive en hund fremfor å sette inn andre tiltak, er lav.

En lov på menneskets premisser

I hundeloven står det at den har som formål å «bidra til å fremme et hundehold som varetar hensyn til sikkerhet, trygghet, alminnelig ro og orden». Hund og hundeeiers trygghet blir satt urimelig langt bak i rekken. Hunden er avhengig av ikke å havne i situasjoner der dens oppførsel blir feiltolket. Med dagens hundelov kan ikke hundeeiere belage seg på fagkunnskap om en sak skulle oppstå. At fagkunnskap tilsidesettes er ikke bare bekymringsfullt for hundene, men også for hele samfunnet.

I frykt for situasjoner der hundens adferd kan feiltolkes, kan eiere isolere hundene sine mer. Dette kan igjen ha negative konsekvenser for hunder som trenger en sunn sosialisering.

Kunnskap og respekt i ny lov

Dagens samfunn er utrygt for både hunder og mennesker fordi loven og rettspraksis ikke bygger på fagkunnskap. En ny lov burde inkludere og vektlegge kunnskap om hundens språk og naturlige adferd, hvordan mennesker kan lære å omgås hunder, og hvordan hunder kan behandles på en verdig måte.

Fagkunnskap burde alltid veie tyngre enn den individuelles fryktfølelse, da fryktfølelse kan oppstå irrasjonelt. Vi får ikke et tryggere samfunn hvis vi skal se på enhver hund som en fare.

Vi krever endring

Det finnes gode tiltak som tar hensyn til alle parter i en sak, slik som bedre sikring av hunden, konfliktråd og bøter. Det virker som om politiet betrakter avliving som en enkel måte å løse saker på, siden loven faktisk gir rom for dette.

Det trengs en endring av hundeloven, og NOAH – for dyrs rettigheter vil i den anledning arrangere en demonstrasjon utenfor Stortinget, lørdag 22. oktober. Det er på tide med en lov som tar hensyn til hundens behov og naturlige adferd. Det er på tide med en lov som beskytter alle.