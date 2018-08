Toppleder søker næringslivsjournalist. Skal vi danse? | Bjørlo og Wibe

Pressen har mistet interessen for næringslivet, mens de danser fyrig nyhetstango med politikerne og organisasjonslauget. Resultatet er en skrinnere samfunnsdebatt og en feil fremstilling av de viktigste temaene for kongeriket. Bakteppet er en NHO-undersøkelse som sammenlignet hva befolkningen i de skandinaviske landene assosierer med næringslivet.

I ordskyen som viser hvilke ord nordmenn assosierer med næringslivet skiller olje og fisk seg ut, mens det i Danmark er vekst, innovativt og kvalitet som dominerer og i Sverige bra og innovativt.

Dekningen er nærmest borte

Hvem har ansvaret for at vi skal få større innsikt i næringslivet? Topplederne må i større grad delta i samfunnsdebatten, mener Aftenpostens kommentator Veslemøy Østrem, og det er vanskelig å si seg uenig i det. Samtidig bør mediene ta en vurdering av sin egen vinkling av næringslivet. Den løpende dekningen av næringslivet, med unntak av Finansavisen og DN, er nærmest blitt borte. Når bedrifter blir omtalt, er det når noe unntaksvis har gått helt galt.

Kanskje er det bedriftene sin skyld at de ikke ringer ned redaksjonene? Kanskje det rett og slett ikke er mulig å knekke koden på hvordan også næringslivshistorier kan fortelles med nyhetsmedienes konfliktbaserte dramaturgi? Eller kan også medienes tabloidisering faktisk være i uoverensstemmelse med det topplederen ønsker å formidle og formen budskapet skal passe inn i.

For å bli intervjuet eller få en kommentar på trykk, må du være skarp, og du må være uenig. Har mediene bidratt til en brutalisering av samfunnsdebatten? Eller har journalistene for lite kunnskap om, og få kontakter i, næringslivet? Det er jo bare å ringe pressekontoret til partiene, så sender jo de snakkevillige representanter på få minutter.

Mediene ringer politikere

Tilbake til NHOs undersøkelse: Nordmenn mener politikerne har skapt vår høye levestandard og ikke bedriftene, i motsetning til våre naboland, hvor majoriteten mener det er bedrifter som har bidratt til deres høye levestandard.

Også her har mediene en rolle. Uansett hva som er problemet er det politikere som får telefonen fra journalisten for å besvare hvordan dette skal løses. Hva om nettopp topplederne blir en like viktig kilde til å få svar på de utfordringene som vi som nasjon står overfor?

Ingen er tjent med stumme ledere

Hva om flere journalister får lov til å følge de 565.054 bedriftene som er spredt ut i det ganske land for å få mer innsikt i hvilke faktiske utfordringer disse løser hver dag – noen av dem løser sogar viktige samfunnsutfordringer. Alle bidrar med verdifulle skatteinntekter for vår felles velferd og velstand.

Absolutt ingen er tjent med stumme ledere eller en debatt som kun regjeres av enkelte grupper. Derfor bør topplederne fortsette å investere tid i å dele av sin kunnskap, si ja takk litt oftere og godta at arenaen kan være røff og ubehagelig. På den andre siden av mikrofonen bør de derimot møte interesserte og kunnskapsrike journalister som faktisk er interessert i og positivt innstilt til næringslivet. Skal vi danse?

