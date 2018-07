USAs president Donald Trump sa noen dager før mandagens toppmøte med Russlands Vladimir Putin at den ultimate suksess i Helsingfors ville være en slutt på atomvåpen, overalt i verden, og slutt på alle kriger.

Lovende. For å følge opp bør han snarest frita lederne i Norge og alle andre NATO-land fra å si så mye rart om atomnedrustning og fremføre så mye som er ulogisk og juridisk usant.

John Myhre

Logikken bak atomlovgivning

Norske politikere er med rette stolte over røykeloven. Skal man tro Audun Halvorsen, statssekretær i Utenriksdepartementet (UD), i hans svar til Leger mot atomvåpen 13. juli, gjelder en helt annen logikk for atomlovgivning.

Men ville det blitt noen røykeslutt i verden om norske politikere hadde hevdet at en lov ikke ville fjerne en eneste sigarett, og at sigarettene måtte fjernes før man kunne innføre en lov?

Regjeringen sier den satser på USAs og NATOs plan for å bli av med atomvåpen, men finnes en slik plan? Har ikke USA helt andre intensjoner, langsiktige vedtak om å investere ekstreme beløp over flere tiår for å fornye landets atomvåpen og gjøre dem mer brukbare?

Strider mot folkeretten

Neste pinlighet er at Halvorsen gjentar at NATO-forpliktelser hindrer Norge fra å gå med i traktaten fra juli i fjor om å avskaffe atomvåpen. Han viser til et vedtak i NATOs råd – men vedtaket strider da mot folkerettens plikt til atomnedrustning?

Haag-domstolen fastslo i 1996 enstemmig at alle land – også alle NATO-land – har en rettslig plikt til å avskaffe atomvåpen.

Nylig så vi Trumps arrogante ultimatum til Nord-Korea om betingelsesløs fjerning av alle atomvåpen – hvorfor stilte ingen journalist spørsmål om USAs egne plikter og grove brudd på ikkespredningsavtalen i alle år?

Norges mange brudd

Disse spørsmålene har jeg skrevet om i 30 år uten å få svar. Avdøde professor Ståle Eskeland behandlet atomvåpen i sin lærebok i strafferett. «De mest alvorlige forbrytelser» begås av politiske og militære ledere, mente han.

I en bok med denne tittelen, utgitt i 2011, ga Eskeland juridisk spesialbistand til norske statsråder. Han beskrev Norges mange brudd på folkeretten.

Kan Trumps nye signaler bety at norske ledere våger å føre en atompolitikk i samsvar med folkeretten?