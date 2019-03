Da vi startet artistkollektivet Queendom i Oslo på slutten av 90-tallet kom vi ut av en aktivistisk ungdomsorganisasjon som het Afrikan Youth in Norway. En av de viktigste sakene var kampen for å få definere oss selv som norskafrikanere.

Daværende leder i Språkrådet, Sylfest Lomheim, uttalte til Dagens Næringsliv i 2005 at «Det er prinsipielt forkastelig at en liten mindre gruppe forsøker å bestemme over et ords betydning. En mindre innvandrergruppe kan ikke bestemme at neger er diskriminerende på norsk.»

Ivana Klavis

Avfeid som «innvandrere»

Selv om vi var født og oppvokst i Norge, ble vi avfeid som «innvandrere» og utsatt for mange av hersketeknikkene som 70-tallets kvinnekamp bevisstgjorde oss om: Usynliggjøring, latterliggjøring og påføring av skyld og skam.

Språkdebatten bølget frem og tilbake i mange år, før kampen ble kronet med seier.

I dag anerkjenner Språkrådet at ordet «neger» har en rasistisk historie, og det er sakte, men sikkert på vei ut av det norske språk.

Som norskafrikanske artister gjennom 20 år har vi opplevd både kvinneforakt, seksuell trakassering og rasisme. Vi har fått tilbud om stereotype roller: fra slave, til nigeriansk hore og innvandrerkvinne med dårlige norskkunnskaper.

Det koster, men nytter å gjøre opprør. Derfor fortsetter vi å snakke med utestemme – i media, styreverv og ikke minst kunstnerisk, gjennom musikk og fortellerkunst. Det å høre på oss, å virkelig lytte, innebærer at noen må gi plass og andre må ta plass.

Alle kvinner bør ha sitt eget «Queendom»

Vi lever i en verden som legger mange krav og begrensninger på kvinner: «Har du lagt på deg? Du må trene, stelle huden, fikse håret. Skal du ikke ha barn snart? Ikke prat så mye! Ikke le så høyt! Du tar for mye plass!».

Og vi kvinner bidrar selv med sosial kontroll av hverandre i sosiale medier og gjennom å angripe person istedenfor sak.

Resultatet er at vi reduserer vårt eget handlingsrom, og det taper vi på alle sammen. Da har vi to valg: Tilpasse oss, eller kjempe oss frem til tronen.

For oss er ikke Queendom et tilfeldig gruppenavn. Det er et solidarisk søsterskap, et politisk empowerment-prosjekt og et kreativt rom hvor vi kan prøve, feile og skape noe sammen. Vi mener at alle kvinner bør ha sitt eget Queendom – et dronningdømme inni seg selv, eller sammen med andre. En dronning er ikke perfekt, hun gjør også feil, og kan ha en dårlig dag. Men en ekte dronning står for noe, og hun er villig til å kjempe for det.

Stå opp, allierte våpensøstre!

Vi norske kvinner lever våre liv i skinnende, herdet hud: et Norge i brunt, hvitt og svart. Hverdagsdronninger med usynlige tiaraer skapt av kamper, seire, latter, tårer, spytt og slag. Våre skritt er tunge, de teller tusener, og etterlater varige spor fra fortidens, dagens og morgendagens dronninger.

Stå opp, allierte våpensøstre, stå opp, dronninger! Med mikrofoner, penner, tastatur og brølende stemmer skal fremtiden skapes.