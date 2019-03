«Vi er forsiktige», sier anmelderen. «Terningkast 1, humorkollaps, er det forsiktig?» spør programlederen, før anmelderen begynner å le. Det er gøy å være nedlatende når det handler om ungdom. Det er gøy å provosere, ifølge Aftenposten.

Debatten rundt anmeldelser av skolerevy går høyt etter at revyen jeg var med å sette opp, mottok en personlig og mangelfull anmeldelse. Torsdag kveld gjestet skolens rektor og Aftenpostens anmelder, Per Christian Selmer-Anderssen, Dagsnytt Atten.

Det handler ikke om elevene, innrømmer anmelderen under debatten. Anmeldelsen handler om instruktørene. En replikk som understreker alt hva anmelderen har misforstått, men det er helt greit. Om det er oss du vil angripe, så ønsker vi gjerne å svare.

Feil om fedme og Islam

Revyen er rasistisk, fortsetter du konsekvent å argumentere for. Du siterer en replikk fra et manus og behandler konteksten som irrelevant. Du sier at vi i hver eneste sketsj gjør narr av enten homofili, fedme eller Islam.

Da lurer jeg virkelig på hvor mange sketsjer du fulgte med på.

Ikke et eneste sted i revyen blir fedme dratt frem som et humoristisk poeng. Ikke et eneste sted i revyen gjør vi narr av Islam.

Vi har en homofil karakter i revyen, og ikke en eneste av våre åpne homofile publikummere har reagert på det som noe negativt etter å ha sett det med egne øyne.

Det er feil at du som anmelder kan komme med banale påstander om rasisme og homofobi. Dette fordi den eneste måten for leseren å finne ut av sannheten på, er å se revyen. Noe svært mange, men de færreste faktisk gjør.

«Krenkegaranti»

Siden denne anmeldelsen kom ut, har vår revy opprettet en «krenke-garanti». Dersom en publikummer sier seg enig i anmeldelsen på vei ut døren, får vedkommende pengene tilbake.

Jeg kan gledelig meddele at Aftenpostens anmelder står helt alene i sin bedømmelse, da ingen av tilskuerne har benyttet seg av tilbudet.

Hver forestilling er en humorfest, med en leende og glad sal. Er det slik at publikum tar feil? Er det slik at Aftenposten definerer god humor?

Du forsto aldri vår revy. En revy som handler om ungdommens identitetsutfordringer og problemer i samfunnet. Hvis du ønsker å få den forklart, inviterer jeg deg gjerne til en kopp kaffe. Men denne gangen betaler du, for du har allerede fått sponset en viktig og helstøpt revy.

