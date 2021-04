Debatt Dollhouse Takket nei til vaksinen fordi de skulle på hytta? Hva er det for en holdning? Bare å dra på Boblebu, Carl Fredrick!

Lene Hval

Nå nettopp

Altså, det har kommet oss for øre her oppe på Kobberplatået (for øvrig veldig deilig nå med litt albuerom i løypene og lunk i solveggen) at noen Bærum-folk takket nei til vaksinen fordi de skulle på hytta ...

Hva er det for en holdning? De må da være mer fremoverlent!