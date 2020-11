Kino i koronaens tid

Guttorm Petterson administrerende direktør, Film & Kino

Det trengs en annerledes prioritering fra myndighetenes side og en mer grunnleggende forståelse for hvilke uopprettelige skader dagens situasjon kan medføre for kulturlivet. Foto: Karen Gjetrang

Det er ikke publikum som mangler på kino, men fersk og attraktiv film!

Aftenposten tillater seg over to avissider å spørre om kinoene vil klare seg etter koronakrisen (21. oktober). Det står at besøket de siste tre månedene (juli, august og september) har sunket med 55 prosent.

Det nevnes ikke at kinoene fra det var mulig å åpne igjen 7. mai bare kunne ha opptil 50 gjester i én og samme sal. Fra 15. juni ble det tillatt med inntil 200 gjester. Bare tre dager etterpå presiserte Helsedirektoratet at avstanden på én meter skulle måles fra skulder til skulder. Denne restriksjonen har ført til at bare hvert tredje sete har vært benyttet helt til mandag 12. oktober, altså i alle de tre månedene Aftenposten har «dokumentert».

Lite attraktivt å lansere nytt

Det sier seg selv at med svært begrenset kapasitet over lengre tid blir det lite attraktivt å lansere nye filmer, noe som kinoene er avhengige av.

Dermed ser produsenter seg om etter andre muligheter for å tjene penger de er avhengige av for å få endene til å møtes. Det igjen betyr at det kan skje grunnleggende strukturelle endringer til fordel for hjemmeunderholdningen. Endringer som går på bekostning av felles opplevelser i det offentlige rom, og som det kan ta lang tid å rette opp i.

Strømmetjenester fremfor kino

Strømmetjenestene skjerper konkurransen seg imellom. Nettopp derfor ville Netflix snappe Børning 3 foran Disney+. Disney på sin side valgte å lansere Mulan på sin strømmetjeneste fremfor å vente på kino, med en ekstra kostnad for abonnenter på 30 dollar. De vil nå også lansere Soul fra Pixar direkte på Disney+.

Warner Bros., AppleTV, Amazon med flere kommer med strømmetjenester i tillegg til allerede etablerte Paramount+, HBO, Viaplay etc. Men hva vil det koste forbrukerne å få tilgang til alle de filmene de ønsker, med et konglomerat av tjenester som alle skal ta seg betalt?

Norsk film på toppen

For Hollywood-studioene er Norge et forsvinnende lite marked. De aller fleste storfilmer, bortsett fra Christopher Nolans Tenet, er blitt flyttet til neste år.

Det gledelige er at norske filmer har sett muligheten for å nå publikum på kino, selv med alle restriksjonene. Og folk strømmer til norske filmer. Knerten og sjøormen (3. juli), Knutsen og Ludvigsen 2 – Det store dyret (25. september) og Børning 3 (premiere 14. oktober) ligger alle på toppen av besøkslistene. Halvparten av filmene på topp 10 siden gjenåpningen 7. mai er norske.

Hittil i oktober har norsk film en markedsandel på over 60 prosent! Det er rekordhøyt over det normale! Men norske kinoer kan ikke leve av norsk film alene.

«Børning 3» er blant filmene som ligger på toppen av besøkslistene, skriver innleggsforfatteren. Foto: Haakon F. Lundkvist

Kan gi uopprettelige skader

Det trengs en annerledes prioritering fra myndighetenes side og en mer grunnleggende forståelse for hvilke uopprettelige skader dagens situasjon kan medføre for kulturlivet. Dette basert på de trygge rammene for smittevern kulturen kan tilby.

På verdensbasis kan ikke et eneste tilfelle av smittespredning tilbakeføres til kino, ifølge en analyse fra Celluloid Junkie. Det er ikke publikum som mangler på kino, men fersk og attraktiv film!

