København forbyr utleie av elsparkesykler i store deler av byen. Oslos befolkning, som «voier» mest av alle i Europa, bør ikke lide samme skjebne.

Christina Moe Gjerde Landssjef for Voi i Norge og Finland

Torsdag forrige uke ble det klart at København forbyr utleie av elsparkesykler på gaten i store deler av byen. Situasjonen har vært til dels kaotisk i den danske hovedstaden, uten noen form for tydelige reguleringer.

Det høres kjent ut.

I Oslo er det syv utleieaktører som konkurrerer om å være størst, men ikke har noen pålagte spilleregler. Samtidig er det et faktum at mange i Oslo ønsker tilgang på elsparkesykler. Snart 400.000 har benyttet seg av tjenesten. Til sammen har disse gjennomført over 3,5 millioner turer. Den statistikken gjør Oslo til en europeisk elsparkesykkel-hovedstad.

Trenger lisensordning

Voi har i lengre tid oppfordret kommunen til å få på plass en lisensordning. En slik ordning vil sikre en forsvarlig og forutsigbar drift, til fordel for byens innbyggere og trafikanter. Så skal vi konkurrere på ulike parametere i en anbudsprosess, som miljø, datadeling, pris, rydding og sikker drift. Hvorfor vente?

Vi savner politisk lederskap og større handlekraft fra byrådet. De har mye å lære av hvordan for eksempel britene har valgt å legge til rette for et godt tilbud av elsparkesykler gjennom håndheving av gjeldende regelverk og gode anbudsprosesser. Bare spør Liverpool eller Birmingham.

Stor etterspørsel

Uten grep fra byrådet før neste sesong vil konsekvensen kunne bli en overregulering, slik som med København. I de britiske anbudene konkurrerte mer enn 20 utleieaktører. Det er naivt å tro at ikke alle disse aktørene også vil etablere seg i Oslo hvis markedet fortsetter å være helt uregulert.

Elsparkesyklene er en fremtidsrettet og naturlig del av mobilitetstilbudet i hovedstaden. Det er den store etterspørselen et bevis på. Vi ønsker oss regulering for å unngå danske tilstander og gjentar derfor vår oppfordring til politikerne om å få på plass en lisensordning. Det er til det beste for byens innbyggere, medtrafikanter og bransjen.