TV-serien er den nye kioskromanen, skrev jeg i min kronikk i Aftenposten 13. januar. I sitt svarinnlegg 16. januar problematiserer forfatter Hilde Susan Jægtnes hva det vil si at et manus er ferdig. Det er et godt spørsmål.

Et TV-seriemanus er jo et arbeidsverktøy, ikke en roman. Det skal aldri publiseres som en selvstendig tekst. Det er derfor naturlig at det er i endring helt til klapperen slår, innenfor visse rammer. Forutsetningen er etter mitt syn at manuset har noen grunnleggende kvaliteter.

Filmarbeid er alltid mange kokker og mye søl. Hvis en sterk regivisjon skal nå helt frem til skjermen uten å bli «vannet ut» på veien, må denne være tydelig i manuset helt fra starten.

Prosjekter råtner på rot

Jeg vil påstå at det ikke er så vanskelig å se om et manus har disse grunnleggende kvalitetene, særlig hvis man har jobbet en stund med dette. Selvfølgelig er det delvis betinget av personlig smak, men det finnes også mange objektive kvalitetskriterier. Jeg tror ikke man skal undergrave sin egen dømmekraft og kompetanse her.

Georg Oppermann Moe

I Norge har vi mye offentlige midler og en flott kultur for manusutvikling. Den må vi ta vare på. Men litt for ofte får ikke manusforfatter/filmskaper in spe et klart ja eller nei, men holdes i stedet på gress med utviklingspenger, noen ganger i årevis, til man til slutt blir demoralisert og prosjektet råtner på rot. Imens har pengene fløyet av gårde uten at noe er realisert.

Kunne konsulenter, produsenter og andre som har lest bunkevis med manus, bruke sitt veltrente blikk til å gi klarere svar tidligere, så folk kommer seg videre i livet?

Forståelig angst for innovasjon

Jeg tror Jægtnes har rett i at det er en frykt for nytenkning i TV-bransjen. Det er en tendens til å forsøke å kopiere gamle suksesser i stedet for å utvikle feltet.

Men ikke alle TV-serier skal være grensesprengende heller. Dette er et hardt kommersielt marked, og da må man også levere gode sjangerprodukter, som krim og thrillere. Man kan dessuten ha godt av å mestre klassisk manushåndverk før man prøver å finne opp kruttet. Der har vi fortsatt en vei å gå i Norge.

Angsten for innovasjon i TV er egentlig forståelig når man ser hvor dyrt det er å lage en serie. Produsentene er nå utsatt for et hardt press fra strømmetjenester som ønsker nytt innhold raskest mulig for å opprettholde rekrutteringen av nye abonnenter, samt holde på de gamle.

Bremse fartsblinde produsenter

Produksjonsselskapene trenger penger i kassen for å kunne lønne sine ansatte, og det får de ved produksjonsstart.

Etter hvert som noen strømmetjenester har begynt å produsere spillefilm, kan man håpe at gode tradisjoner fra spillefilmproduksjon, som langsommere arbeidstempo, vil ha en positiv innflytelse på TV-seriefeltet og «oppdra» de mest fartsblinde produsentene.

Kanskje dette er fremtiden, å nedskalere formatene litt? Eller å lage spillefilmer så lange (eksempelvis The Irishman) at en trøtt småbarnsfar som meg selv må se den oppdelt i løpet av en uke, som en liten serie.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter