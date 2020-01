Brennende smerter i vagina, sammenvoksninger i skrittet: Sexlivet legges på hyllen og tamponger forblir ubrukte når kvinner får vulvaplager.

En sykkeltur kan pasienten glemme. Det er vondt å gå i dongeribukse og sitte på en stol.

Som sykepleier ved Vulvapoliklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS) hører jeg hjerteskjærende historier fra kvinner med underlivslidelser.

Daglige smerter, tapt samliv og skamfølelse. Noen besvimer av smerte under samleie, andre føler de har en kaktus i underlivet. Alle ønsker seg et smertefritt sexliv.

Det finnes behandling som krever mye av pasienten, og veien til bedring er lang. Men køen inn til Vulvapoliklinikken er enda lengre. Kapasiteten er nå sprengt, og OUS må avvise alle kvinner utenfor Helse Sør-Øst. Øvrige helseforetak er informert, men tiltak tar tid.

Regjeringens løfter

Regjeringen ga i fjor løfter om bedre kvinnehelse, med pakkeforløp for smertebehandling. Men det gikk i feil retning for våre pasienter. Vestibulitt og lichen sclerosus fanges ikke opp.

Pasienten vår venter. Hun er 23 år, eller hun er 51 år. Depresjon, nedsatt arbeidsevne og traumatiske opplevelser kommer frem i dystre historier, men også håp og imponerende viljeinnsats.

Én har aldri hatt samleie uten smerter, den andre har operert en gjengrodd vagina. Dette går ikke over av Paracet eller Ibux, og kan heller ikke løses med Viagra.

Shutterstock / NTB scanpix

Kvinner i hele landet må få hjelp

Over 15 prosent av alle kvinner vil få kroniske plager i vulva. Kun Kristiansand, Trondheim og Oslo tilbyr spesialhjelp for vulvalidelser, åpent henholdsvis én eller fire dager pr. måned. Sverige har over 20 vulvaklinikker.

Kvinnene beskriver utallige besøk hos fastlege og spesialister. Skal kvinner med vulvaplager få hjelp, må tilbud etableres i hele landet. Det må forskes og læres mer. Dette vil ta tid, og kvinner skal ikke overlates til sin egen smerte i mellomtiden. Midler må settes av, og nåværende tilbud må styrkes.

Det finnes altså hjelp å få, men din vulva rykker stadig bak i køen. De fleste norske vulvapasienter har med dagens tilbud ikke engang en kø å stå i.

