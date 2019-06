I et debattinnlegg i Aftenposten 4. juni går fem tingdelegater i forsvar av Berit Kjøll og Kåre Geir Lio og også valgkampprosessen.

Som jeg sa i Dagsavisen: Personene og intensjonene er det ikke noe galt med, men prinsippene. Så la oss heller diskutere prinsippene fremfor personkarakteristikker, som disse fem delegatene deler ut til «grå herremenn» med påståtte gode venner i mediene.

Hvis de fem tingdelegatene tror at det er «grå herremenn» som styrer mediene, er det en grov undervurdering av journalister generelt og dyktige gravejournalisters evne til å få frem hva som egentlig skjedde i denne valgkampen.

Det er ellers å merke seg at utøverne ofte tar kontakt med «grå herremenn». De gjør det i en streben etter å bli bedre og fange erfaring og taus kunnskap som ligger der – for de vil utvikle seg, de vil bli best!

«Grå herremenn» har gjort utallige feil opp gjennom et langt idrettsliv. Disse kan unngås hvis man viser nysgjerrighet i et ønske om å unngå de samme feilene – for å bli bedre.

Endring som skaper utvikling

I Dagsavisen stilte jeg et retorisk spørsmål om det å finansiere deler av valgkampen som vi nå har sett, var økonomisk doping – jeg sammenlignet ikke.

En skulle tro at med den stormen som har reist seg i bakkant av valget, burde det fått de fem tingdelegatene til å reflektere over om noe kunne vært gjort annerledes i prosessen.

En forutsetning for å få til endring som skaper utvikling, er en ekte erkjennelse av at endring er nødvendig, og da kreves en del ydmykhet og ikke minst en evne til å lære av egne feil.

Jeg tror det er mer fruktbart å diskutere derfra, blant annet om dagens valgordning ivaretar fullt ut det demokratiet vi ønsker fremheve overfor utlendingene at vi har i norsk idrett?

Er det helt ok?

Er det prinsipielt helt ok for disse fem delegatene at et IOC-medlem, som ikke er valgt av Norge, men som IOC har oppnevnt som sin representant i Norge, er så sentral i valgkampen for en av kandidatene? Det kan ved dette valget ha ført til at norsk idrett ikke styres fra Norge, er det helt ok? Er det derfor helt ok at IOC-medlemmet har stemmerett ved denne type valg?

Er det helt ok at de viktigste posisjonene i norsk idrett skal kunne kjøpes gjennom påvirkningsbyråer som viser frem andre sider av sin presidentkandidat enn det en valgkomité er forpliktet til å gjøre?

Er det helt ok at betalingen for den type påvirkningsbyråer skjer gjennom sponsoravtaler og særforbundsregnskaper? Er det helt ok at store, tunge sponsorer trer inn som aktører når idrettens øverste ledelse velges?

Er det helt ok å se helt bort fra et grundig arbeid i en valgkomité som dere har gitt ansvar og tillit, og at balansen dermed forrykkes/forsvinner i idrettsstyret?

Er det helt ok at det i siste øyeblikk fremmes benkeforslag på kandidater delegatene overhodet ikke kjenner hva står for idrettspolitisk?

Omdømmet ytterligere svekket

Dette skulle være et idrettsting der det skulle velges et idrettsstyre som skulle gjenreise tilliten og omdømmet for norsk idrett fra første arbeidsdag. Dessverre har vi havnet i en situasjon hvor omdømmet er ytterligere svekket. Kan det da være verdt å ta en diskusjon om noen av prinsippene som har ført dit?

Svaret fra de fem delegatene er tydeligvis et rungende nei.