Kort sagt, onsdag 10. april

Hva med 9-årige gjerningsmenn?

På oppdrag fra utdanningsdirektør Astrid Søgnen skolerte og veiledet jeg, for snart 20 år siden, et nyopprettet «Byomfattende Kriseteam for Oslo-skolen» forankret hos skolepsykologene. Det var et flott initiativ, og selvsagt med gode samarbeidsrutiner med politiet. Især gjaldt det hendelser i skolen med våpen, det vil si kniv, endog forskjærkniv på skolekjøkkenet.

Jeg fant det nyttig å minne om dette når det nå har brutt ut heftig ordveksling mellom politi og byråd. Jeg kan ikke unnlate å bemerke at voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk velger «skivebom» som utgangspunkt for debatt med byråd Inga Marte Thorkildsen. Det er faktisk ikke skuddveksling vi trenger for så alvorlig problematikk. Vi trenger voksne i rommet.

Thorkildsen har etter min oppfatning rett til å problematisere ordbruken med «mistenkt» og «gjerningsmann» når det gjelder unger i barneskolen, særlig de under 10 år. Som barnepsykolog ville jeg også drøfte skadevirkningene på eldre barn enn det. Jeg trodde også at Bjørnebekk med sin store innsikt også så at voksensamfunnet i noen grad møter seg selv i døren når barn går av skaftet. Voldsforskeren blir også spurt om det ikke kan forverre situasjonen i gal retning når barn blir behandlet som kriminelle. Det avfeier hun lett med å si at det er en forklaringsmodell i «visse teoretiske kretser». Da tar hun feil, for vi er mange.

Magne Raundalen, barnepsykolog