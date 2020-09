Det prates for lite om mangfold på norsk TV

Man merker hvor viktig mangfold på TV er når rasistene kommer frem i dagslyset.

Vi må snakke mer om representasjon og mangfold på norsk TV. Noen uker før Skal vi danse-premieren ble Nate Kahungu og dansepartner Helene Spilling utsatt for rasisme.

Til TV 2 forteller Spilling at hun har mottatt drapstrusler for å danse med Nate. I tillegg har hun fått høre at hun er forræder for sin rase. TV 2 skriver at «ingen andre par har opplevd dette tidligere på Skal vi danse», men rasisme er ikke et ukjent problem når det kommer til flerkulturelles deltagelse på norsk TV. Det er vi nødt til å snakke mer om. Man merker hvor viktig mangfold på TV er når rasistene kommer frem i dagslyset.

For sterk kost?

I 2014 ble Alexander Skadberg utsatt for rasisme etter at det ble kjent at han skulle være med i Den siste viking. TVNorge måtte slette rasistiske kommentarer på sin Facebook-side. Skadberg fikk hattelefoner og trusler. Han fortalte til VG at han fikk melding om at han burde blitt hengt utenfor sitt eget hus, fordi han ikke hadde noe i programmet å gjøre.

I 2015 skrev Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum at mange TV 2-seere fikk kaffen i halsen da to innvandrere flyttet inn på Farmen. Avisen måtte stenge kommentarfeltet da de skrev om de nye deltagerne. Stavrum skrev at ikke-etniske nordmenn på en gammeldags gård ble for sterkt for mange.

Norge er et flerkulturelt land med mange farger, men likevel oppleves det som et sjokk og fornærmelse for rasistene når en mørkhudet person får plass på norsk TV.

Må normaliseres

I 2018 opplevde Noman Mubashir og Haddy N’jie reaksjoner på at de skulle lede 17. mai-sendingen på NRK. «Det er en viss gruppe mennesker i Norge som ikke er så glad i mennesker med annen hudfarge som føler seg norske, og som er på TV», fortalte Noman til Romerikes Blad. Slike reaksjoner fortsetter å oppstå når nordmenn med mørkere hudfarge dukker opp på norsk TV. Dette er vi nødt til å snakke mer om. Flerkulturell deltagelse på norsk TV må normaliseres.

I sommer ble diskusjonen om mangfold diskutert etter at programlederne for Sommerbilen ble presentert. Ingen hadde flerkulturell bakgrunn. Programsjef Kristin Ytre-Arne fortalte til VG at det var et stort mangfold blant profilene som skulle ut på kjøretur. Hun sa likevel at hun forsto reaksjonene og tok selvkritikk på at det var mangel på et flerkulturelt mangfold.

Den norske TV-bransjen er nødt til å se nærmere på hvor gode de egentlig er på flerkulturelt mangfold. Vi vet alle hvor mye det vi ser på TV, påvirker oss.

