Frislippet av segway-kjøretøyer ble i sin tid feiret som en seier for friheten. De fikk aldri masseutbredelse. Det fikk derimot elsparkesyklene.

Danskene har riktignok lagt litt bånd på dem ved å definere dem som motorkjøretøyer. Derfor kunne politiet i København på én helg øse inn 28 brukere av elsparkesykler for promillekjøring. Ytterligere fire ble tatt for inntak av andre rusgifter. I Norge har regjeringen vedtatt at de skal defineres som sykler.

Bruk og kast

Dette er en frihet til å bevege seg uten å mosjonere. En frihet til å kjøre ned folk på fortauene. Eller i rulletrapper, som i Sverige da en 70 år gammel kvinne omkom da hun ble truffet av en mann som kjørte ned rulletrappen med en elsparkesykkel.

De kalles riktignok «grønne» og «miljøvennlige». Er de det?

Ifølge en dansk undersøkelse har de en gjennomsnittlig levetid på bare et par måneder. Dette er i så fall kjøp-og-kast i en hittil uhørt grad. Når en norsk gjennomsnittsbil vrakes etter 17 års levetid, har den overlevd ca. 100 elsparkesykler, eller 1–2 tonn av dem.

Og hva slags transport erstatter de? I hvilken grad erstatter de bilbruk, og i hvilken grad gjør de at vi går og sykler mindre?

Miljøødeleggende virus

For snart 50 år siden advarte byplanleggeren Kenneth R. Schneider (Autokind vs. Mankind, 1971; Norsk utg.: Bilen mot mennesket, Grøndahl, 1972) mot det han kalte miljøødeleggende virus:

«I dag skaper bilen ikke bare bilisme, man opplever også en underlig form for mini-bilisme. For enkelte mennesker står General Motors' lille eksperimentbil som et forsøk på å få litt sun fornuft inn i bilismen ... I 1970-årene kan en virkelig liten bil ikke gjøre noe annet enn å fylle tomrommet som er skapt mellom de store bilene, motorveiene og de ødelagte byene, og utvide bilveldet til enda et felt ...

Den lille golfvognen er en av minibilens pionérer, for den førte hjulene inn på et av de få områdene i byenes nærhet som ennå var reservert for folk som gikk på sine to ben ... I dag brukes minibiler og enda mindre kjøretøyer av postbud, telefonreparatører, måleravlesere, på kjøpesentrene, og i lagerhusene. Det er imidlertid ikke dette markedet som interesserer General Motors. Det man har i tankene der i gården, er familiens tredje og fjerde bil ...»

Som kjent har også fortauene vært reservert for folk som gikk på sine to ben. Har vært.

