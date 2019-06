Ett spørsmål som i vår tid presser seg frem! For nå har craft beer-bevegelsen fått totalt hegemoni i ølhyllene. Hvor ble det egentlig av Boddingtons, «The cream of Manchester», som alle velassorterte dagligvarer førte for få år siden?

Og lager tyskerne noe annet enn Weißbier? Svar: Ja! Disse gikk trolig med i dragsuget for at Tigergutt pale ale eller Vill Vakker & Våt pils skulle få plass.

Så nå har jeg valget mellom titalls varianter av Pale ale, India Pale Ale (IPA) og annet øl som koster det dobbelte og smaker beskere.

Som pasjonert øldrikker gjennom hele mitt voksne liv kom egentlig ølrevolusjonen som en befrielse. Plutselig slapp jeg å medbringe eget øl på middag til venner. Nå har disse øl også! Ikke minst slipper jeg å bli avspist med Frydenlund (fysj!) på Theatercaféen – for jeg er en trofast Ringnesmann.

Gi meg en øl jeg kan drikke flere av!

Ringnes? Er jeg lobotomert i smaksapparatet? Slett ikke! Øl må ikke smake hestepiss. Glem kred – gi meg en øl jeg kan drikke – og drikke flere av! For én av disse IPA-ene tar jo hele kvelden med sin stramhet. Som en avveksling forsøker jeg gjerne en slik, men noen stor business på meg kommer disse aldri til å gjøre. Og ikke på så mange andre heller, når denne bølgen har lagt seg.

For vanlig industriøl er jo faktisk allerede et utmerket naturprodukt.

Her er ingen kunstige tilsetninger, siden den tyske renhetsloven har vært praktisert av alle norske bryggerier siden oppstarten: Øl skal lages av malt, gjær, humle og vann – punktum. Renere og sunnere (?) blir det ikke av at prosessen foregår i en bakgård og i småskala.

De få ting craft beer kan endre på, er blandingsforholdet og kvaliteten på råvarene. Har de en bedre gjærstamme enn Ringnes? Neppe! Eller renere vann enn Mack? Skal godt gjøres!

Stein J. Bjørge

Forbedringspunkter for industriølet

Et par mulige forbedringspunkter finnes dog: Øl er i motsetning til vin ferskvare. For å øke holdbarhet pasteuriseres derfor brygget fra de store – her kan det være små kvalitetsforskjeller å hente for entusiastbryggeriene.

Ikke minst på fatølet som i prinsippet skulle være et levende øl som skulle ettergjære nødvendig kullsyre på tappestedet. Det ble for lite effektivt og for variabel kvalitet for bransjen som i stedet selger pasteurisert/dødt øl som får tilsatt kullsyre ved tapningen på puben.

Den dagen Ringnes lanserer ekte, levende fatøl med ettergjæring på tanken på skjenkestedet, skal jeg være først i køen!

Utfordringen er vel at dette er lite effektivt, samt at reklameforbudet forhindrer dem i å informere meg om mirakelet.

Et leve for industriølet!

Jeg spår en rask død for størstedelen av Vill, Vakker og Våt-variantene. Men håper samtidig at denne motebølgen etterlater seg et bredere utvalg øl hvor det igjen blir plass til klassiske utlendinger som Boddingtons og ikke minst noen elegante tyske pilsner.

Et leve for det gode norske industriøl! Og måtte Arne Brimis Mimirs Brunn relanseres umiddelbart! Cheers! Prozt! Skål!

Les mer: