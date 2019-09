Kort sagt, tirsdag 1. oktober

Legemiddellover gått ut på dato er helsemyndighetenes ansvar

Legemiddelindustrien (LMI) er sterkt kritisk til at Helsedepartementet, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk ikke har tatt ansvar for å få på plass gode prosesser for godkjenning av genterapier.

Både Bioteknologiloven og Genteknologiloven er for lengst gått ut på dato. Det er blitt påpekt i mange år allerede, og nå ser det altså ut til å gå ut over liv og helse. De nye behandlingsmetodene som nå kommer, bør ikke være en overraskelse for helsemyndighetene, og behovet for endringer er blitt etterlyst i flere år.

I Aftenposten 28. august kunne vi lese om kreftpasienter som faller inn under samme regelverk som oppdrettslaks, og som må få sin deltagelse i en klinisk studie – og dermed potensielt livreddende behandling – godkjent av Miljødirektoratet. En av årsakene er at loven som regulerer genterapi ble laget lenge før god nok kunnskap om slike behandlingsmetoder fantes.

Det er uholdbart at Miljødirektoratet påberoper seg 90 dagers behandlingstid for å vurdere en neglisjerbar risiko, og helseforvaltningen ikke har gjort noe med det.

Alle ønsker at vi skal tiltrekke oss kliniske studier med genterapi til Norge. Men en uoversiktlig og byråkratisk regulering av feltet gir unødig merarbeid og forsinkelser og kan føre til at Norge ikke anses som aktuelle for slike prosjekter. En mulig løsning er å opprette «én postkasse» for kliniske studier innenfor genterapi som kan koordineres av Statens legemiddelverk. De har betydelig kompetanse og erfaring på feltet. LMI mener dessuten at genterapi til behandling av sykdom hos mennesker bør reguleres i henhold til Helseforskningsloven og Legemiddelloven, og være unntatt Genteknologiloven.

Vi savner en proaktiv holdning fra landets fagmyndighet på feltet som har hatt kunnskap om teknologiutviklingen i flere år. De bør sørge for bedre og mer forutsigbare prosesser. Norske pasienter fortjener bedre.

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)