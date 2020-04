Kort sagt, torsdag 2. april

Misvisende om norsk covid-19-dødelighet

Hvorfor bruker Folkehelseinstituttet et letalitetstall på 0,6 prosent for covid-19 i Norge? Det er jo som fagdirektør Frode Forland selv påpeker, et underestimat: Det måler gårsdagens registrert døde opp mot gårsdagens smittetall.

Et mye bedre foreløpig måltall er observert antall døde delt på antall registrert smittede for 14 dager siden. 14 dager regnes som et lavt anslag på gjennomsnittlig tid fra symptomer til død. Da hadde vi 1479 registrert smittede og pr. i dag 32 døde, som gir 2,1 prosent letalitet, et mye mer sannsynlig tall.

Men det viktigste for oss som tilhører utsatte grupper og som burde være vesentlig for valg av håndteringsmåte, er risikoen for å dø i utsatte grupper.

Her har vi jo bare aldersfordeling å gå etter, men 17. mars var det registrert 209 smittede i 60+. 32/209 = 0,153, altså 15,3 prosent letalitet så langt blant 60 år og eldre. Om en antar 5 ganger så mange smittede som registrert, er det fortsatt over 3 prosent. Dette er noe ganske annet enn 0,6 prosent og maner til den typen smittesporing og smittevern som WHO anbefaler.

Trond Arild Ydersbond, lungesyk analytiker

Ingen grunn til å frykte for matvareforsyningen

Norge og verden befinner seg i en helt ekstraordinær unntakstilstand. Som følge av koronakrisen, opplever vi dramatiske børsfall og arbeidsledighet på høyde med den vi hadde i etterkrigstiden. I starten opplevde vi en tendens til hamstring i dagligvarebutikkene.

Det er ingen grunn til frykt og bekymring: Matvareforsyningen går sin gang i Norge. Det legges stor vekt internasjonalt og nasjonalt på at handel med matvarer skal opprettholdes. Vi har ikke mottatt noen signaler på at det er eller har vært problemer i internasjonale forsyningslinjer for matvareimporten til Norge.

Mandag 30. mars skrev Aftenposten at en beredskapssjef i et internt og «hemmelig» dokument advarer mot at koronaviruset kan gi forsyningssvikt for mat og legemidler i Norge. Saken illustreres med et bilde av en eldre kvinne i en dagligvarebutikk, omgitt av utplukkede og tomme butikkhyller. I bildeteksten kommer det frem at det udaterte bildet er tatt i Johannesburg.

Leserne må helt nederst i saken for å finne svaret Nærings- og fiskeridepartementet ga beredskapssjefen som svar på hans bekymringsmelding: Det er mat nok til alle. Det er ikke noe som tilsier at folk trenger å endre handlevanene sine eller å hamstre.

I artikkelen vises det også til at stengte grenser ikke gjør det mulig for sesongarbeidere å jobbe i landbruket i Norge. Aftenposten fikk ikke med at Landbruks- og matdepartementet samme dag gikk ut med en egen pressemelding hvor det klart fremgikk at grensene nå åpnes for sesongarbeidere fra EØS-land som skal jobbe i landbruk, gartneri, skogbruk og matindustri.

I en ellers usikker tid er det viktig ikke å skape unødvendig frykt og usikkerhet om matvareforsyningen.

Iselin Nybø, næringsminister (V), ansvarlig for matvareforsyningen i Norge

